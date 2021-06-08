В «Яндекс.Дзене» появятся верифицированные каналы

«Яндекс.Дзен» введет «синюю галочку», подтверждающую, что канал принадлежит известному человеку или бренду. Он поможет пользователям отличать подлинные каналы, которые ведут реальные люди, от похожих страниц и фейков, рассказали Sostav в компании.

Значок могут получить блогеры, медиа и организации. Представитель платформы отметил, что «Яндекс.Дзен» верифицирует каналы, чьи владельцы представляют интерес для широкой аудитории. Это известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры «Дзена» и других платформ.

Чтобы получить значок верификации, владельцу канала необходимо подтвердить свой публичный статус с помощью публикаций в крупных СМИ или верифицированного аккаунта в другой соцсети. Также статус могут получить участники программы «Нирвана» и блогеры «Дзена» с более чем 100 тыс. подписчиков, при условии, что канал известен и за пределами платформы.

После прохождения проверки значок верификации появится на странице и на всех публикациях канала. Верифицированные каналы будут рекомендоваться в ленте наравне с другими.