В «Яндекс.Дзене» появятся верифицированные каналы

Июн 8, 2021

«Яндекс.Дзен» введет «синюю галочку», подтверждающую, что канал принадлежит известному человеку или бренду. Он поможет пользователям отличать подлинные каналы, которые ведут реальные люди, от похожих страниц и фейков, рассказали Sostav в компании.

Значок могут получить блогеры, медиа и организации. Представитель платформы отметил, что «Яндекс.Дзен» верифицирует каналы, чьи владельцы представляют интерес для широкой аудитории. Это известные музыканты, ученые, журналисты, политики, а также крупные блогеры «Дзена» и других платформ.

Чтобы получить значок верификации, владельцу канала необходимо подтвердить свой публичный статус с помощью публикаций в крупных СМИ или верифицированного аккаунта в другой соцсети. Также статус могут получить участники программы «Нирвана» и блогеры «Дзена» с более чем 100 тыс. подписчиков, при условии, что канал известен и за пределами платформы.

После прохождения проверки значок верификации появится на странице и на всех публикациях канала. Верифицированные каналы будут рекомендоваться в ленте наравне с другими.

Источник: Sostav.ru
 
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