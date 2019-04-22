В Яндекс.Метрике появились два новых источника трафика

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Яндекс
Апр 22, 2019

Команда Яндекс.Метрики добавила в систему два новых источника трафика — рекомендательные системы и мессенджеры. Они показываются в отчете «Источники, сводка» в общем списке каналов привлечения трафика. В других отчетах эти источники доступны в качестве группировок или условий сегментации. Переходы из рекомендательных систем определяются автоматически, а для мессенджеров понадобится обычная UTM-разметка.

Из рекомендательных систем Яндекс.Метрика распознает Яндекс.Дзен, Google Discover, Opera Personal News, Sony News Suite, Flipboard. Из мессенджеров — Telegram, WhatsApp, Viber, Skype, WeChat. Остальные мессенджеры будут отображаться в строке «Другой мессенджер: определено по меткам» при наличии в ссылке utm_medium=messenger.

Данные доступны начиная с даты запуска — с 15 апреля 2019 года.

Метрика предлагает несколько вариантов использования данных о трафике из рекомендательных систем и мессенджеров.

•   Сравнить объём трафика из разных рекомендательных систем.

•   Изучить, какой контент предпочитают пользователи разных мессенджеров.

•   Узнать, какие статьи популярнее всего в рекомендательных системах.

Источник: ppc.world
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