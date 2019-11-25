В «Яндекс.Музыке» появились публикации из «Дзена» в формате подкастов

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Яндекс.Дзен
Ноя 25, 2019

«Яндекс.Дзен» и «Яндекс.Музыка» запустили совместный проект — статьи блогеров платформы теперь доступны в аудиоформате. Как рассказали в пресс-службе «Яндекс.Дзена», проект работает в тестовом режиме.

Записи появились в разделе «Подкасты», среди лекций и другого немузыкального контента, и доступны в десктопной версии «Яндекс.Музыки» и мобильном приложении. Пользователи могут прослушать аудиостатьи блогеров про бизнес, работу и автомобили. Как отметили в «Яндекс.Дзене», в ближайшее время список тем расширится.

Директор «Яндекс.Дзена» по работе с партнерами Александр Соболь заявил, что платформа продолжит работать с аудио, если прослушивание статей понравится пользователям.

Источник: Adindex.ru
Иллюстрация: shutterstock.com
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