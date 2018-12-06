В здании «Московского комсомольца» задержали мужчину, угрожавшего сотрудникам

Полиция задержала неадекватного мужчину, угрожавшего сотрудникам «Московского комсомольца» в здании газеты в центре Москвы. В пресс-службе столичной полиции сообщили, что приехавшими на вызов полицейскими был обнаружен мужчина, который вел себя агрессивно, угрожал одному из сотрудников организации причинением телесных повреждений.

Источник агентства «Росбалта» в правоохранительных органах уточнил, что пенсионер угрожал расправой начальнику службы безопасности и требовал встречи с правозащитницей Евой Меркачевой.

Пострадавших в результате инцидента нет, для дальнейшего разбирательства гражданин доставлен в территориальный отдел полиции, добавили там.

Сообщается также, что 27 ноября в редакцию пришло письмо, автор которого требовал встречи с журналистами издания. В случае, если встреча не состоится, он угрожал устроить «подобие керченского теракта». Также автор упоминул, что придет за ответом 5 декабря. Главред «Московского комсомольца» подтвердил, что письмо с угрозами написал мужчина, ворвавшийся в редакцию.

Отмечается, что нападавшего зовут Алексей Геогиевич, ему 76 лет. При себе он имел справку из психиатрической больницы. «Мужчина заявил, что проходил лечение в этом медучреждении, но сейчас отпущен на три месяца», — пишет газета.

Оказалось, что 20 лет назад Алексей Георгиевич уже приходил в редакцию «МК». Он рассказывал журналистам, что влюблен в Эдиту Пьеху и хочет ее убить. После публикации истории и обращения журналистов в МУР, мужчина второй раз пришел в редакцию. «Он был агрессивен и выдвинул ультиматум — чтобы Пьеха в обмен на жизнь присылала ему свои фотографии», — сообщает издание. Тогда его отправили на принудительное лечение.

Фото: МК