В журнале РБК сменилось руководство

Главный редактор Наталья Кулакова покинет свой пост после работы над одним номером. Ротацию главных редакторов сделают регулярной, говорят в РБК.

Главный редактор журнала РБК Наталья Кулакова покинет свой пост. Кулакова сделала только один номер журнала, посвященный «зеленой экономике», он вышел в марте.

По словам источников, уход Кулаковой — решение руководства медиахолдинга. В разговоре с «Открытыми медиа» Кулакова подтвердила, что больше не будет заниматься журналом РБК, остальные вопросы переадресовала топ-менеджменту медиахолдинга. Кулакова совмещала пост главреда РБК с руководством рекламным проектом РБК+. Она сообщила, что остаётся работать в холдинге.

Представитель РБК Андрей Сикорский объяснил Натальи Кулаковой уход новым форматом издания:

Журнал существует как способ распространения контента. В РБК есть проект „Тренды“, который распространяется на всех наших платформах. Кулакова сделала номер про один из трендов — „зеленую экономику“. Дальше журнал будут делать другие люди — в зависимости от конкретного тренда.

По словам Сикорского, в РБК обсуждали возможность работы с приглашенными главными редакторами, однако от этой идеи отказались из-за различных факторов, в том числе занятости людей, которых в РБК хотели бы видеть на этом посту.

Ближайший номер журнала про «экономику инноваций» делается совместно Александром Богомоловым и Максимом Васюковым, которые ответственны за проект «Тренды», говорит представитель РБК. Журнал должен выйти в конце мая.

О смене концепции журнала РБК стало известно в ноябре 2018 года, когда бывший на тот момент главным редактором журнала Валерий Игуменов объявил о своем уходе. Он возглавлял журнал с мая 2014 года. В 2019 году журнал РБК перестал быть ежемесячным.

Фото: ТАСС