В Зимбабве отключили интернет

Генерал Чивенга и президент страны Эмерсон Мнангагва обязали все четыре телкоммуникационные компании, работающие в стране, полностью отключить доступ в интернет по всей стране.

Такое решение было вызвано недельными протестами, которые прошли в Зимбабве сразу же после наступления 2019 года и были связаны с повышением цен а топливо и с общим ростом стоимости жизни в стране.

Пока в стране не было интернета, хакеры из Anonymous провели DDoS-атаку на 72 государственных сайта в стране и попросту «положили» эти ресурсы.

«Привет, Зимбабве. Мы — Anonymous. Мы видим, как в стране убивают невинных. Мы видим тиранию властей. И мы не можем оставить это просто так», — такое сообщение появилось на взломанных правительственных сайтах.