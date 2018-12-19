Трендвочер, комьюнити менеджер и продюсер смыслового поля: что происходит на рынке труда в медиа

Двух цепочек из этой схемы еще совсем недавно не существовало, а теперь нужны отдельные специалисты по доставке контента и по работе с разными аудиториями. Более того, каждая из этих областей может быть отдельным производством — например, «фабрикой» контента, включая студии инфографики и студии видеопроизводства, или продюсерской компанией мультимедийных историй на аутсорсинге.

Важно помнить: не человек для технологий, а технологии для человека. Современное медиапроизводство настроено главным образом на человека смартфонного (не прямоходящего), однако сколько продлится эра смартфонов — никому не известно. Что станет девайсом следующего поколения, определят специалисты ИТ-сферы. Но медийные кадры должны бдеть — куда уходит аудитория и в каких технологиях она расширяет свои возможности медиапотребления.

«ХОРОШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ РАБОТА НАЙДЕТСЯ»

Для того чтобы выбрать профессиональную область, необязательно ориенти роваться во всех хитрых названиях специальностей и должностей (тем более что чаще всего это просто англоязычные кальки). Нужно представлять себе карту производственных циклов. Вот области, в которых найдут себе применение коммуникаторы в ближайшие годы:

• Производство и редактирование контента (любого)

• Упаковка контента (визуальные коммуникации)

• Информационные и инновационные технологии (VR, AR, роботы)

• Дистрибуция контента в разных экосистемах

• Продвижение и продюсирование контента

• Управление производством

• Управление финансами

• Измерения аудитории и управление сообществами

Если рассуждать еще проще, то в целом все медиакоммуникаторы заняты следующим, они:

• Изучают людей, которым посылается месседж

• Рассказывают истории этим людям

• Борются за внимание людей и изучают отклик на месседж

• Придумывают новые продукты для разных аудиторий

Если верить «Атласу новых профессий», то после 2020 года мы будем заниматься чуть ли не выходом в открытый космос в мире медиа. Например, на сайте описывается такая профессия, как «продюсер смыслового поля», который отвечает за формирование общей картины мира, «в соответствии с которой будут строиться подвластные ему медиапотоки». Учитывая, что Марс еще не колонизирован, мечтать о роли Скайнет пока рановато.

Медиаэксперты рассказали ЖУРНАЛИСТУ, какие вакансии кажутся им перспективными (а заодно о том, чем они сами занимаются).

Помимо Instagram-сторис, Александре Жуковской (автор Telegram-канала «Журналистика») приходили и такие должности, как ведущий для YouTube-канала, дизайнер-аниматор для YouTube, редактор Telegram-канала, qwiz-редактор (он же автор вопросов). Как видим, все эти вакансии связаны с областью производства контента и текущими потребностями рынка. Повторюсь, через определенное время они трансформируются в тех же редакторов и ведущих, но в других экосистемах. Текущий тренд — это производство видео, здесь максимально востребованы специалисты, связанные с производством, продюсированием и продвижением. При этом будьте готовы к ситуации, когда вам скажут: «Трудно даже описать, что мы делаем…» (читайте заметку Рахмана Исаева на сайте).

Зато очень подробно для ЖУРНАЛИСТА описали функционал самых востребованных вакансий в коммуникационном агентстве BBDO.

MEDIA BUYER (менеджер по закупкам)

1. Осуществление размещения рекламных кампаний клиентов

2. Подготовка данных для пост-баинг-отчетов и оформление их в соответствии с требованиями клиентов

3. Формирование заказов для поставщиков (бронирование); контроль размещения рекламных кампаний

4. Осуществление ежемесячного согласования и контроль размещения недопоставок с поставщиками

5. Контроль расчетов с поставщиками

6. Взаимодействие с отделами планирования и исследований с целью повышения эффективности работы над проектами

7. Подготовка предложений для тендеров

8. Осуществление тактического планирования кампаний 9. Обсуждение условий с подрядчиками