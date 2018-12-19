Трендвочер, комьюнити менеджер и продюсер смыслового поля: что происходит на рынке труда в медиа

Перспективные вакансии для журналистов и не только
Традиционный рынок труда в журналистике уже давно не радует тех, кто пытается найти работу по профессии. Хорошая новость заключается в том, что теперь с журналистским образованием или опытом можно отправиться в большое путешествие по волнам медиакоммуникаций. Главное — держать нос по ветру, как советует ЖУРНАЛИСТ.
Современные медиа охватывают абсолютно все сферы жизни, не осталось ни одной профессиональной области, которой бы не требовались коммуникации или платформы для распространения сообщений. Facebook Александры Жуковской получил обильный улов эмодзи после ее сообщения о том, что «Сбербанку» требуется редактор Instagram-историй (сторис). Конечно, для публики это повод для шуток про «Сбербанк» (мол, блокчейн и вот это все, но карточку получайте в том отделении, в котором ее заказывали). Но для медиаисследователя это звоночек: банк ищет новые пути общения с молодыми клиентами и считает экосистему Instagram самой перспективной. И правильно делает.
Цифровые медиа служат каналом обратной связи для множества различных субъектов — соответственно, нужны специалисты, которые бы эту связь обеспечивали, то есть коммуникаторы. Помимо связей, в цифровом медиапроизводстве не обойтись без самого товара — качественного сообщения, которое привлекает разные аудитории. «Все, что имеет добавленную ценность, должно генерировать прибыль», — гласит современная бизнес-логика в медиа. Создавать эту ценность, к счастью, пока способны только люди с навыками и опытом производства новостных и авторских продуктов (в журналистике, PR и рекламе).
Что еще вселяет оптимизм в выпускника медиакоммуникационных специальностей — производственный процесс усложняется, а каждая из цепочек этого цикла может быть автономной. Например, вот из чего состоит современная журналистика:
• Поиск информации
• Упаковка информации new!
• Публикация
• Вовлечение аудитории new!
Двух цепочек из этой схемы еще совсем недавно не существовало, а теперь нужны отдельные специалисты по доставке контента и по работе с разными аудиториями. Более того, каждая из этих областей может быть отдельным производством — например, «фабрикой» контента, включая студии инфографики и студии видеопроизводства, или продюсерской компанией мультимедийных историй на аутсорсинге.
Важно помнить: не человек для технологий, а технологии для человека. Современное медиапроизводство настроено главным образом на человека смартфонного (не прямоходящего), однако сколько продлится эра смартфонов — никому не известно. Что станет девайсом следующего поколения, определят специалисты ИТ-сферы. Но медийные кадры должны бдеть — куда уходит аудитория и в каких технологиях она расширяет свои возможности медиапотребления.
«ХОРОШЕМУ СПЕЦИАЛИСТУ РАБОТА НАЙДЕТСЯ»
Для того чтобы выбрать профессиональную область, необязательно ориенти роваться во всех хитрых названиях специальностей и должностей (тем более что чаще всего это просто англоязычные кальки). Нужно представлять себе карту производственных циклов. Вот области, в которых найдут себе применение коммуникаторы в ближайшие годы:
• Производство и редактирование контента (любого)
• Упаковка контента (визуальные коммуникации)
• Информационные и инновационные технологии (VR, AR, роботы)
• Дистрибуция контента в разных экосистемах
• Продвижение и продюсирование контента
• Управление производством
• Управление финансами
• Измерения аудитории и управление сообществами
Если рассуждать еще проще, то в целом все медиакоммуникаторы заняты следующим, они:
• Изучают людей, которым посылается месседж
• Рассказывают истории этим людям
• Борются за внимание людей и изучают отклик на месседж
• Придумывают новые продукты для разных аудиторий
Если верить «Атласу новых профессий», то после 2020 года мы будем заниматься чуть ли не выходом в открытый космос в мире медиа. Например, на сайте описывается такая профессия, как «продюсер смыслового поля», который отвечает за формирование общей картины мира, «в соответствии с которой будут строиться подвластные ему медиапотоки». Учитывая, что Марс еще не колонизирован, мечтать о роли Скайнет пока рановато.
Медиаэксперты рассказали ЖУРНАЛИСТУ, какие вакансии кажутся им перспективными (а заодно о том, чем они сами занимаются).
Помимо Instagram-сторис, Александре Жуковской (автор Telegram-канала «Журналистика») приходили и такие должности, как ведущий для YouTube-канала, дизайнер-аниматор для YouTube, редактор Telegram-канала, qwiz-редактор (он же автор вопросов). Как видим, все эти вакансии связаны с областью производства контента и текущими потребностями рынка. Повторюсь, через определенное время они трансформируются в тех же редакторов и ведущих, но в других экосистемах. Текущий тренд — это производство видео, здесь максимально востребованы специалисты, связанные с производством, продюсированием и продвижением. При этом будьте готовы к ситуации, когда вам скажут: «Трудно даже описать, что мы делаем…» (читайте заметку Рахмана Исаева на сайте).
Зато очень подробно для ЖУРНАЛИСТА описали функционал самых востребованных вакансий в коммуникационном агентстве BBDO.
MEDIA BUYER (менеджер по закупкам)
1. Осуществление размещения рекламных кампаний клиентов
2. Подготовка данных для пост-баинг-отчетов и оформление их в соответствии с требованиями клиентов
3. Формирование заказов для поставщиков (бронирование); контроль размещения рекламных кампаний
4. Осуществление ежемесячного согласования и контроль размещения недопоставок с поставщиками
5. Контроль расчетов с поставщиками
6. Взаимодействие с отделами планирования и исследований с целью повышения эффективности работы над проектами
7. Подготовка предложений для тендеров
8. Осуществление тактического планирования кампаний 9. Обсуждение условий с подрядчиками
MEDIA RESEARCHER (менеджер по медиаисследованиям)
1. Получение и анализ необходимой информации из баз данных синдикативных исследований TNS Gallup / Synovate Comcon
2. Анализ медиаинвестиций игроков на рекламном рынке
3. Составление отчетов по рекламной активности конкурентов на постоянной основе
4. Анализ медиапредпочтения и потребительское поведение целевой аудитории
5. Анализ рынка, компаний, брендов
6. Осуществление эконометрического моделирования
7. Участие в разработке презентаций медиастратегий
8. Отслеживание рекламных и маркетинговых показателей клиента и оценка выбранных стратегий (в некоторых агентствах это функция Media Planner)
9. Подготовка отчетов по рекламной активности конкурентов на постоянной основе
10. Консультирование отдела пленнинга
11. Коммуникация с поставщиками индустриальных исследований (TNS, Synovate Comcon) по вопросам к их данным
12. Составление анкет для разовых исследований, а также сбор комментариев / пожеланий к текущим анкетам индустриальных исследований (стиль и лексика агентства сохранены)
На уровне управления медиа ситуация немного сложнее, чем на уровне производства контента. Задачи руководителей становятся более размытыми, а показатели эффективности — более приземленными. Условно говоря, «не знаю как, но приведи нам миллион цифровых подписок».
Например, Сергей Паранько (ныне digital-директор в «Ведомостях») так и не смог сформулировать, чем же он занимается на новой должности после ухода с позиции директора по медийным экосистемам «ВКонтакте», кратко пояснив, что в принципе это та же самая работа. ЖУРНАЛИСТ вспомнил, как Сергей объяснял в блоге, чем он занимался на посту редакционного директора медиапроектов Mail.ru, — «редакционный директор дает смыслы, с ним можно поговорить о всяком, ищет новое и рассказывает интересное, а еще к нему приходят, когда что-то не так». В теории Паранько выделил четыре основные функции на управленческом уровне в медиа:
• поиск форматов и средств подачи материала,
• подбор и наем персонала,
• работа с редакционной аналитикой,
• наука и образование. Обратите внимание, что две функции из четырех являются достаточно универсальными и не связаны напрямую с медиа. В формате «ожидание и реальность» описал свой функционал и Арсений Ашомко, директор по медиапродуктам «ВКонтакте».
ПО ИДЕЕ:
Директор по медиапродуктам должен быть мостиком между разработкой и потребностями рынка. Но не просто транслировать одно другим, а пропускать все через свой фильтр, трактовать, расставлять приоритеты и вписывать в стратегию.
НА ПРАКТИКЕ:
Бывает по-разному. В IT-компаниях много синтетических должностей с нечетко определенным кругом задач. Потому что компании растут быстро и действуют по принципу «хорошему специалисту работа найдется».
С двух сторон описывает свою деятельность и директор по развитию «Лайфхакера» Родион Скрябин. На сайте функционал сформулирован так:
Руковожу московским офисом издания, договариваюсь с партнерами о выгодных условиях, забочусь о клиентах, помогаю реализовывать сложные проекты, упрощаю и делаю понятными внутренние процессы.
В интервью Скрябин добавляет больше неопределенности:
Директор по развитию издания — не самая очевидная позиция в мире. У меня большой опыт работы в медиа, первое образование журналистское. С другой стороны, я понимаю, как работает рынок, как работает реклама, как оптимизировать процессы внутри компании. Поэтому моя задача — оптимизация.
Таким образом, на управленческом уровне не столько важен конкретный функционал, сколько общее понимание законов рынка, текущих трендов и, конечно, суперспособности по ориентированию в этом медиапотоке.
СМОТРИ В ОБА
ЖУРНАЛИСТ подробно рассказывал, какие навыки будут востребованы в будущем на рынке журналистики и медиа. Это:
1. Бежать впереди цифровых технологий
2. Угадывать мысли аудитории
3. Запоминать и пересказывать
4. Переосмысление понятия творчества
5. Поиск авторов в гуще авторов
6. Технологии работы с эмоциями
7. Новые принципы управления производством — гибкость журналиста
8. Научные методы работы с информацией
9. Организация всего — от планерки до конференции
10. Генерирование смыслов и пользы
К этим позициям нужно добавить способности по улавливанию трендов и человеческих настроений. Сейчас на рынке эти способности сформулированы в специальностях трендвотчера (наблюдателя за изменениями) и комьюнити-менеджера (соединителя людей в сообщества). Очевидно, что такая работа требует больших навыков в психологии, творчестве, креативности и даже знания отдельных математических теорий, например, теории социальных сетей.
По мотивам открытой лекции «Современные профессии и специальности в медиакоммуникациях»