Андрей Ваганов: «Научпоп — это прививка от мракобесия»

Такое не делается по желанию высшего руководства, на это ушли годы и годы. И, кстати, никто не мог гарантировать результата. А мы в 2013 году взяли одним щелчком развалили Академию наук, а теперь хотим, чтобы вдруг появилось какое-то лекарство волшебное. Так не бывает. И я надеюсь, что обратят внимание и на здравоохранения, и на исследования в этой области.

Хотя я, вот, смотрю на цифры… По данным на конец апреля, пять крупнейших технологических компаний мира выделили порядка 1,25 миллиарда долларов для борьбы с COVID-19. Alphabet — 856,5 миллиона; Facebook — 248; Amazon — 98,5; Microsoft — 27,5 и Apple — 22 миллиона долларов. У нас о таких суммах разговора нет. Поэтому я немножко пессимистически отношусь к уверениям, что вот теперь-то биотех у нас расцветать начнет. Увы, но мы будем вакцину покупать за рубежом.

— Вы много лет занимаетесь научной журналистикой и, наверное, не раз общались с кем-нибудь из вирусологов или представителей тех отраслей науки, к которым сегодня приковано особое внимание со стороны общества. Что это за ученые? Поддаются ли популяризации те знания, которыми они владеют?

— Я благодаря вашему вопросу вспомнил, не скажу, что много, но все-таки были у меня собеседники из этих областей. Я их с вашего позволения перечислю. Академик замечательный у нас был Александр Александрович Баев, молекулярный биолог. Затем, его ученик и последователь Андрей Дарьевич Мирзабеков, тоже молекулярный биолог, внесший решающий вклад в российскую часть программы «Геном человека». Затем академики медицинских наук Донат Семенович Саркисов. У него были оригинальные идеи насчет борьбы организма со всякими инфекциями и вирусами. Вадим Сергеевич Репин, тоже член-корреспондент Академии наук, человек, фонтанировавший идеями в области клеточной биологии, замечательный популяризатор науки. Но, к сожалению, все, кого я перечислил, уже ушли от нас. А из тех, кто трудится, я бы назвал Михаила Васильевича Супотницкого. На мой взгляд, это самый авторитетный историк эпидемий в России. Он жив и здоров, вполне себе в боевом возрасте находится.

Что они за люди? Нормальные, хорошие люди. Я с кем-то из них был достаточно близко знаком, в домах у них бывал. С кем-то просто несколько раз встречались. Ученые, они и есть ученые. Они увлечены своими идеями. И это самое заметное. Их увлеченность и искренность — это самое заметное.

— Они приятные собеседники?

— Может мне везло, все эти люди очень комфортны были в общении. Судьба, повторяю, у них была тяжелой. Вот Академик Баев, по-моему, 17 лет в лагерях провел как враг народа. И даже в лагере он проводил исследовательскую работу, подготовил статью по диете, кстати. Представляете: как в условиях северных лагерей поддерживать более или менее здоровую диету!? Так что с ними было очень интересно общаться. Они все были доброжелательны ко мне. Повторяю, может быть, мне везло.

А что касается популяризации знаний, которыми они владеют, это очень интересный вопрос.

В 17 веке неизвестный автор сказал, что «популяризация науки равносильна умалению божества». 19 век, Майк Фарадей: «Популярные книги никогда научить ничему не могут». А в середине 20 века популяризатор науки Даниил Данин, создавший жанр художественной популяризации, отмечал в одной из своих книг: «Когда итоги науки доступны всякому любопытствующему, как это часто бывает в искусствоведении, популяризация и не нужна. Когда не доступна, как это часто случается в естествознании, популяризация необходима, но почти невозможна». В начале 21 века выдающийся физик и математик Людвиг Фаддеев подчеркнул в беседе со мной: «Нужно популяризировать те области науки, которые уже полностью понятны. Фундаментальная наука всегда элитарна».

Можно много определений популяризации приводить, но вы сами чувствуете, что это не очень простая вещь. Сказать, поддаются ли популяризации или не поддаются научные знания, сложно. Во-первых, здесь нужно разделить, а что мы называем популярным жанром. У меня книжка на эту тему есть.

— А что за книжка?

— «Спираль жанра: от «народной науки» до развлекательного бизнеса». Дело в том, что научно-популярный жанр — это не есть нечто застывшее. Это очень динамичный жанр. У него есть своя историческая динамика. Когда мы задаемся вопросом — а можно ли это популяризировать? — надо прежде определиться — а зачем популяризировать? Кому это надо? И для чего? Для общего просвещения? После Гражданской войны в России, когда царила разруха, этот жанр был необходим, чтобы народ получил минимальные гигиенические навыки. А сейчас… Надо ли популяризировать фундаментальную науку? Да, можно популяризировать. И есть очень хорошие книжки на эту тему. В 1924 году была знаменитая книжка выпушена, которая до сих пор переиздается — Поль де Крюи, «Охотники за микробами». Французский автор. А совсем недавно, еще один француз, Бруно Латур, социальный философ, написал книжку «Пастер. Война и мир микробов». Так что люди об этом пишут. Но сами ученые, — я вам процитировал их, — они не зря говорят, что популяризация науки равноценна умалению божества. Они полагают, что популяризация противоречит строгой научной истине. А ученый хочет, чтобы все было точно.

— Но вы-то как журналист и занимаетесь популяризацией науки.

— Я думаю, что популяризация науки нужна, и нужна она вот по какой причине. Популяризация — это, как прививки: пока их делают регулярно, пока производится вакцинация населения, общество не болеет (или почти не болеет) инфекционными заболеваниями. Как только вакцинирование прекращается — вспыхивают эпидемии.

То же — с пропагандой, популяризацией естественно-научных и гуманитарных знаний: их надо популяризировать постоянно. Как только эта активность снижается — тут же следует вспышка «мракобесия» в обществе. То есть, научпоп — это некая прививка от мракобесия. Впрочем, базовый (фоновый) уровень мракобесия всегда остается примерно одинаковым во всем мире. Несмотря ни на какие достижения науки, полеты на Луну и проч., и проч. Это очень мало влияет на этот базовый уровень.

— Как вы и ваши коллеги реально противостоите лжеученым?

— Мы только можем приводить более или менее неискаженное мнение специалистов, экспертов, ученых.

Тут есть один важный нюанс. Лично для себя я выработал критерий, и, кажется, что он работает. Ведь очень сложно отличить лженауку от научной концепции, теории, гипотезы (пусть даже в итоге они окажутся ошибочными, но при этом вовсе не станут от этого лженаучными). Наука — она саморефлексивна по своей сути. Она сама о себе начинает думать, сама себя анализировать. Не зря же есть такие направления исследований, как науковедение, история науки, социология науки, психология науки, философия науки. И одним из главных признаков вот этой саморефлексии является ирония.

Смотрите, какое количество сборников: «Математики шутят», «Физики шутят», «Ядерщики шутят», «Химики шутят»... Но нет ни одного сборника «Уфологи шутят». Вы не найдете таких обобщений, потому что все уфологии — люди со звериной серьезностью. Они не могут ни иронизировать, ни самоиронией заниматься. Между прочим, Николай Владимирович Тимофеев—Ресовский, известный отечественный генетик, как-то сказал: «Наука — баба веселая. К ней нельзя подходить со звериной серьезностью». И как только вы видите человека, который без тени улыбки, без какой-то самоиронии рассказывает о своем проекте, который спасет Вселенную от тепловой смерти или о препарате, который излечит от всех болезней, или о создании антигравитационного двигателя — то вы можете сразу себе в голове сделать пометку: скорее всего это лженаука, и вы имеете дело, в лучшем случае, с искренним дилетантом. Наука же все время чуть сомневается, чуть над собой подхихикивает, как ни странно.

— Это так здорово!

— Мне тоже кажется, что здорово. Да. Поговорите с любым психологом, и он вам скажет, что чувство юмора — это один из признаков высокоразвитого интеллекта. Притом, что настоящие ученые говорят, очень серьезно и глубоко, и никакой научный журналист передать не сможет с точностью, которую они бы хотели, их идеи, мысли, результаты. Зачем я буду пересказывать, какие химические реакции проходят в живой клетке. Вы же первая как читатель бросите читать такой текст.

— А когда ваши собеседники читают публикации о них, они комментируют то, что вы написали?

— У меня такое правило есть, если я беру интервью, я сразу спрашиваю, присылать ли интервью на сверку или не надо. Да, действительно, после сверки очень часто мои собеседники убирают какие-то, на мой взгляд, интересные, «вкусные», может быть полемически острые места. Но тут правило одно: не навреди. И это работает, как и в медицине. Им работать, им исследовать дальше, а мне — популяризировать их идеи. Всякое бывало. Один пример из практики журналиста.

Это было давно, где-то в 1994 или в 1993 году. Я написал малюсенькую заметку, газетную площадь она занимала — как две пачки сигарет. Писал про работу коллектива из одного академического института генетического профиля. Я там побывал, беседовал с руководителем исследования, доктором наук. Он мне рассказывал о распределении некоторых генов по территории бывшего СССР. Я несколько раз к нему приезжал, он снабдил меня оттисками нескольких своих статей в научных журналах. Я их по возможности добросовестно проштудировал — просто, чтобы задавать более или менее адекватные вопросы своему собеседнику. Суть работы вот в чем. Советский Союз только что распался. Но, оказывается, страна распалась только в политическом смысле, а некоторые «реперные» гены за время существования СССР успели перемешаться. И генетики провели очень интересное исследование, составили карту распределения некоторых генов по территории бывшего СССР. Очень интересная работа.