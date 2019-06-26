Валдис Пельш получил звание почетного профессора МГУ

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Владислав Пельш
Июн 26, 2019

Российский телеведущий Валдис Пельш стал почетным профессором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщил ректор вуза Виктор Садовничий на церемонии вручения выпускникам дипломов с отличием, передает ТАСС:

В 2016 году Валдис снял документальный фильм «Самый умный в мире небоскреб». Фильм, снятый с любовью к своей альма-матер, представляет собой увлекательную экскурсию по главному зданию, в котором, как в большом городе, есть свои улицы, музеи, приметы и традиции.

Он рассказал, что Пельш с первых лет обучения проявил себя активным и талантливым молодым человеком, состоял в студенческом театре, где сыграл свою первую драматическую роль. В стенах МГУ он организовал известную музыкальную группу «Несчастный случай».

Источник: ТАСС
Фото: РИА Новости / Евгений Биятов
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