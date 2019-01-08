Диалог, перешагнувший за век: Валерий Безпятых

— Когда точно — не помню, в прошлом веке. Еще при Авраамове. В 2000-м в журнале вышла первая моя публикация. Посвящалась она бесплатным объявлениям как средству продвижения газеты. Перечитал сейчас — много спорных утверждений, но в целом текст вполне адекватно отражает состояние медиарынка того времени.

КАКИЕ РУБРИКИ, АКЦИИ, ПУБЛИКАЦИИ ЖУРНАЛИСТА ЗАПОМНИЛИСЬ?

— Меня как издателя больше всего интересуют публикации, касающиеся медиатрендов, рынков дистрибуции и рекламы, перспективных кейсов.

Разумеется, читаю интервью с интересными медиаперсонами. Прогнозы.

ПОЖЕЛАНИЯ ЖУРНАЛИСТУ В ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

— Уже произошла и, как мне кажется, еще идет заметная смена концепции журнала. Он стал более динамичным, мультиформатным, технологичным, отражающим современное состояние медиа в целом. Полностью поддерживаю это направление, но только в том случае, если при этом не будут упущены два важных, на мой взгляд, момента.

ЖУРНАЛИСТ должен остаться прежде всего журналом о смыслах, о профессии, о самоуважении. Он должен утверждать и отстаивать принципы журналистики и права журналиста. Инициировать сопротивление любой попытке ущемления этих прав. Декларировать до тех пор, пока это не перестанет быть предметом дискуссий, то, что журналистика должна работать исключительно в интересах общества. И в тех случаях, когда интересы общества вступают в конфликт с интересами власти и / или крупного бизнеса, меняться должна не журналистика, а власть и этот самый бизнес.

И второй момент. Поскольку журнал уже сегодня является сосредоточием самого передового медиаопыта, он и сам должен стать примером его реализации. В том числе с точки зрения продвижения и дистрибуции в своей целевой аудитории. В любом формате бренда ЖУРНАЛИСТ. Вот успеха в этом направлении я журналу и пожелаю.