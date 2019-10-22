Валерий Фадеев возглавил СПЧ

Журналист и член Общественной палаты Валерий Фадеев назначен председателем Совета по правам человека при президенте России (СПЧ). Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на сайте СПЧ. Изменился и состав организации: из нее исключили несколько известных правозащитников, при этом в СПЧ вошел журналист Кирилл Вышинский.

Предыдущего главу организации Михаила Федотова уволили в связи с достижением 70-летнего возраста — предельного для государственной службы. О скорой отставке господина Федотова стало известно 17 октября. Члены СПЧ написали обращение к президенту России Владимиру Путину с просьбой оставить Михаила Федотова на его посту, учитывая его «личные заслуги» и «непререкаемый авторитет».

Валерий Фадеев с 1998 по 2017 год был главным редактором журнала «Эксперт», а также работал ведущим программы «Время» на Первом канале с 2016 по 2018 год. В 2017 году Фадеев возглавил Общественную палату.

Фото: Николай Галкин / ТАСС