Цифровые вызовы журналистскому образованию

В начале XXI века перед системой высшего журналистского образования встали вызовы цифровой революции в СМИ. Одним из последствий этого стала потеря журналистами монополии на создание новостей, других материалов на социально значимые темы. Другим последствием стала утрата профессией — по целому ряду причин — доверия аудитории, приводящая к кризису профессиональной идентичности. Университеты, чтобы не отставать от индустрии, создавали для профессиональных тренингов компьютерные учебные классы, моделировали студенческие редакции. И в медиасреде, и в вузах активно происходило обучение (и переобучение) сотрудников и преподавателей.

В итоге корреспонденты и редакторы научились адаптировать тексты для онлайн-среды, а в вузах стали обучать студентов интернет-журналистике. Еще один аспект цифровизации: в рутинной работе журналистов сократилось время на поиск источников, фактчекинг, элементарное редактирование, что, естественно, привело к снижению качества публикаций.

Пытаясь найти «стрелочника», медиапрофессионалы все чаще стали обвинять факультеты журналистики и всю систему журналистского образования. Признавая часть упреков, мы, конечно, не можем нести ответственность за все происходящее в глобальном медиапространстве. Напротив, нам надо вместе с редакциями, профессионалами, бизнесом поставить вопросы, связанные с будущим журналистики. Какие навыки нужны выпускникам факультетов журналистики? Кто возьмет их и на какую работу? И еще один ключевой вопрос: как подготовить преподавателей для будущих журналистов? Понятно, что решение может быть только комплексным — направления его уже обозначены: увеличение финансирования, новые специализации и курсы, обучение новых и переподготовка опытных преподавателей. Но как все это быстро соединить в работающую систему? Очевидно, что нужна модернизация, но не разрушительное реформирование журналистского образования. Начинать ее необходимо с диалога — с практиками и с работодателями, пожелания которых, однако, нужно принимать к исполнению только после критического осмысления.

Абсолютное большинство — 80 % выпускников факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова трудоустраивается в медиасреду. Но не все как журналисты. Мы недавно проводили на нашем факультете исследование и выяснили, что для наших студентов основной источник информации — социальные сети. Это заставило нас задуматься. Не только над особенностями медиапотребления «цифровой молодежи», но и над новым «жизненным циклом» одного из главных журналистских продуктов — новости.