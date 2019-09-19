Цифровые вызовы журналистскому образованию

Декан факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Елена Вартанова — о проблемах профессиональной подготовки журналистов
В начале XXI века перед системой высшего журналистского образования встали вызовы цифровой революции в СМИ. Одним из последствий этого стала потеря журналистами монополии на создание новостей, других материалов на социально значимые темы. Другим последствием стала утрата профессией — по целому ряду причин — доверия аудитории, приводящая к кризису профессиональной идентичности. Университеты, чтобы не отставать от индустрии, создавали для профессиональных тренингов компьютерные учебные классы, моделировали студенческие редакции. И в медиасреде, и в вузах активно происходило обучение (и переобучение) сотрудников и преподавателей.
В итоге корреспонденты и редакторы научились адаптировать тексты для онлайн-среды, а в вузах стали обучать студентов интернет-журналистике. Еще один аспект цифровизации: в рутинной работе журналистов сократилось время на поиск источников, фактчекинг, элементарное редактирование, что, естественно, привело к снижению качества публикаций.
Пытаясь найти «стрелочника», медиапрофессионалы все чаще стали обвинять факультеты журналистики и всю систему журналистского образования. Признавая часть упреков, мы, конечно, не можем нести ответственность за все происходящее в глобальном медиапространстве. Напротив, нам надо вместе с редакциями, профессионалами, бизнесом поставить вопросы, связанные с будущим журналистики. Какие навыки нужны выпускникам факультетов журналистики? Кто возьмет их и на какую работу? И еще один ключевой вопрос: как подготовить преподавателей для будущих журналистов? Понятно, что решение может быть только комплексным — направления его уже обозначены: увеличение финансирования, новые специализации и курсы, обучение новых и переподготовка опытных преподавателей. Но как все это быстро соединить в работающую систему? Очевидно, что нужна модернизация, но не разрушительное реформирование журналистского образования. Начинать ее необходимо с диалога — с практиками и с работодателями, пожелания которых, однако, нужно принимать к исполнению только после критического осмысления.
Абсолютное большинство — 80 % выпускников факультета журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова трудоустраивается в медиасреду. Но не все как журналисты. Мы недавно проводили на нашем факультете исследование и выяснили, что для наших студентов основной источник информации — социальные сети. Это заставило нас задуматься. Не только над особенностями медиапотребления «цифровой молодежи», но и над новым «жизненным циклом» одного из главных журналистских продуктов — новости.
Распространение социальных сетей и активное использование вирусных технологий спровоцировали небывалый рост непрофессионального контента и фейковых новостей. Это заставляет нас корректировать содержание учебных программ. Факультеты журналистики стали больше внимания уделять фактчекингу, распознавать и классифицировать ошибки при подготовке новости, разрабатывать методики и технологии проверки, причем не только вербального, но и визуального контента, обращаться к специалистам по высоким технологиям. Конечно же, академическое сообщество обращает пристальное внимание на быстрое распространение в медиаиндустрии разработок по искусственному интеллекту и автоматизированной генерации контента.
В структуре научных специальностей Министерства образования и науки Российской Федерации журналистика сегодня входит в федеральное учебно-методическое объединение «Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело», которое, в свою очередь, является частью кластера «Социальные науки». Кроме журналистики это объединение включает еще четыре направления подготовки: реклама и связи с общественностью, издательское дело, телевидение, медиакоммуникации. Учитывая, что все направления функционируют на одном поле, мы должны четко понимать, какие специалисты потребуются для СМИ и коммуникаций завтра. Но, несомненно, классический журналист, просветитель, миссионер, эрудированный профессионал с необходимым набором цифровых навыков все равно будет востребован, особенно в современном мире — мире фейковых новостей, которые штампуются, прежде всего, непрофессионалами и ангажированными структурами разного рода.
В связи с этим хочется вспомнить трактат М. В. Ломоносова «Рассуждение об обязанностях журналистов при изложении ими сочинений, предназначенное для поддержания свободы философии». В нем великий просветитель и энциклопедист четко сформулировал: журналистика должна не превращаться в орудие, предназначенное исключительно для заработка средств к жизни, она должна служить разысканию истины. М. В. Ломоносову же принадлежат и семь принципов журналистской этики, которые сегодня мы бы определили как семь главных стандартов работы журналиста. Переводя их на современный профессиональный язык журналистики, вслед за Ломоносовым мы говорим о точности, объективности, сбалансированности текста, уважении к источнику, недопустимости плагиата, важности анализа, скромности автора и его уважении к читателю.
Отрицая сегодня и партийную систему руководства журналистикой, и журналистику, ориентирующуюся только на коммерческий успех, мы можем вернуться к идеям Ломоносова.