Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Людмила Васильева

«Журналист, он между угольщиком и королем»
В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом для всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Во время всеобщей самоизоляции мы, будущие журналисты, не теряли времени напрасно и получали полезные знания во время просмотра видеолекций на различные темы, связанные с нашей будущей работой.
Мы, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха, Анастасия Толстихина и Мария Угловская, очень заинтересовались данным проектом и решили в нем поучаствовать.
С особым вниманием мы прослушивали каждую из лекций, но больше всех остальных нас зацепила лекция Людмилы Васильевой — доктора филологических наук, преподавателя Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. Она работала в Дальневосточных представительствах федеральных каналов: «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета», собкор «Независимой газеты» по Приморскому краю, в PR-командах.
В ходе лекции Людмила Васильева разбирала формы и методы усиления эмоциональных приемов воздействия текстов, рассматривала маркетинговую продуктовую концепцию и ее влияние на создание журналистского продукта — текста. Рассказывала о новом качестве исторически сложившихся методов подач, познакомила слушателей с журналистской кухней в подготовке текстов.
Ее живой, увлекательный и эмоциональный рассказ о самых различных случаях из профессиональной деятельности не мог оставить нас равнодушными. Она также дополняла лекцию различными теоретическими вставками, которые помогли нам по-новому взглянуть на профессию журналиста.
Мы захотели узнать как можно больше о лекторе Людмиле Васильевой и ее профессиональном опыте и поэтому связались с ней для более развернутого диалога.
— Людмила Алексеевна, как проходил процесс записи лекции? Какую цель вы преследовали?
Первое лекционное включение показало, как трудно работать «на удаленке», 90 минут говорить в пустоту. У меня не включался экран, звук шел в пустоту. То есть формально — лекция идет, но нет живого общения, ситуации «глаза в глаза», каких-то моих, студенческих реплик. То есть всего того, что делает лекцию по журналистике живым общением. По моему мнению, живое, эмоциональное общение — это самое главное для обучения студентов факультета журналистики. Надо было что-то делать. Поэтому оперативно, без репетиций, что называется «на коленке», мы записали две лекции. В период формирования специфики онлайн-лекционного направления эти лекции должны были стать удочкой, которую мы дали студентам для дальнейшей ловли рыбы — качества обучения.
— Что для вас значит профессия «журналист»?
Я люблю эту профессию, я в ней более 40 лет. В 90-е годы слоган нового чиновничества был «Будьте проще и люди к вам потянутся». Для этого они впрыгнули в джинсы, в ветровки, активно внедряли «рюмку чая» для журналиста. Но по сути — оставались чиновниками. С журналистами это не прокатывает, так как, по словам великого Марк Твена, «Журналист, он между угольщиком и королем». Вот это «между» заставляет бесконечно много работать, искать факты, формы подачи. На дворе капитализм, медийный продукт продается. Покупаются только качественные вещи.
— Работаете ли Вы журналистом на данный момент?
В моем активе: журфак Дальневосточного государственного университета, аспирантура Ленинградского государственного университета, докторантура Санкт-Петербургского государственного университета, две полугодовые стажировки на факультете журналистики МГУ, работа в газетах «Комсомольская правда». «Известия», «Российская газета», «Независимая газета», в пресс-службе администрации Владивостока, в пуле губернатора Приморского каря.
В данный момент работаю на «Независимую газету».
— Все ли вы успели рассказать в лекции «Креативные формы и методы подачи журналистских текстов»?
— Нет, конечно. Современная журналистика — продаваемо-покупаемый товар. У меня с моей коллегой Анастасией Топчий есть статья «Экономика впечатлений: ресурсы создания современного медийного продута». Креативная составляющая — доминанта успешно продаваемых (читаемых) медийных текстов.
— Людмила Алексеевна, хотели бы Вы записать еще подобные видео? Какую тему для лекции вы бы выбрали?
— Да. Только не в спешке. Новостная журналистика.
— Как Вы считаете, достаточно ли просто писать красивые и интересные тексты? Насколько важна подача текста?
— Если в тексте нет востребованного, интересного для общества событийного повода, ярких, офигенных фактов, то текст не будет прочитан, отсмотрен. Что такое красивый текст? У Дудя тексты некрасивые, но аудитория — мама не горюй. Пример: факты про СПИД.
— А вот на ваш взгляд, какой самый эффективный метод подачи текста читателю?
— Испытано на себе. Мы все всю жизнь что-то на себе испытываем. Пример: прошу студентов мне помочь, сообщить свое мнение об учебе на «удаленке». Помогли, текст я сделала для «Независимой газеты». Но одного студента «занесло». Он написал мне о своей работе администратором в парикмахерской. Автор был «в теме», он там столько увидел интересного. Порекомендовала ему сделать отдельный текст. В ситуациях «Испытано на себе» работает все, психология, все методы наблюдения, общение, актерские качества журналиста. Все-все.
— В видеолекции вы не раз упомянули о том, что вам приходилось работать по совершенно разным специальностям, для того чтобы написать яркий и правдоподобный текст. Кем было работать сложнее всего?
— Я бывшая КВНщица (СТМ). Мои принципы — быть позитивным человеком. Корону, которая некоторым журналистам уже передавливает сосуды, я на голове не ношу. Каждый человек мне интересен, каждый герой мне дорог.
Пример: в Приморье уродился хороший урожай арбузов. Для «Комсомолки» нужна было бытовка. Появились два направления для работы над текстом:
1. Деятельность в роли эффективного менеджера.
2. Деятельность в роли продавца.
Нашла рынок, команду корейцев, торгующих арбузами, им помогала дочь, студентка — психолог из Морского университета. Мне нужна была творческая личность. Пишем лозунги, придумываем слоганы («Приморский арбуз замечателен на вкус» и др.), достаем матюгальник. Итог: с 8 до 14 мы продали машину арбузов. Спина — не разгибалась. Еле дотащила от такси до редакции два огромных арбуза, подарок новых корейских друзей. Полученные факты — без комментариев.
— Это невероятно! Вы также упомянули, что работали в разных газетах. В какой газете больше ценилась способность работать по другой профессии для создания наиболее ярких текстов?
— Для начала перечислю газеты: «Комсомольская правда», Известия», Российская газета», «Независимая газета». В каждой из газет свои требования, свой формат. Но метод «Испытано на себе» работает везде. Пример: «Российская газета». Весна. Нужен весенний текст. Про припекающее солнышко, распускающиеся почки на деревьях и т. д. — красиво, но… Я предлагаю вместе с молодыми профессионалами — мойщиками — помыть окна, стеклянные поверхности высотных домов. Надеваю молодежную одежду поярче и моднее, перекручиваю бейсболку козырьком назад, плачу 500 рублей за снаряжение и вперед. Меня подняли на уровень шестого этажа. В руках ведро, тряпка, щетка. Остальное — все пошло в текст. Московская редакция высоко оценила текст, а мне заплатили повышенный гонорар.
— Людмила Алексеевна, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях от данного проекта в целом. Считаете ли вы, что такой формат наиболее близок начинающим журналистам?
— Отвечу как товарищ И.В. Сталин американским журналистам в 1952 году. «ДА, ДА, ДА». Только у меня есть сомнения по поводу озвучивания чистой теории. В обучении журналистики всегда существовала проблема: журналисты — теоретики с учеными степенями и журналисты — практики без ученых степеней, которым без степени не рекомендуют работать на журфаках. Данный проект — это поляна для практиков. Пусть они сеют разумное, вечное.
Мы выражаем огромную благодарность преподавателям факультетов журналистики и практикующим журналистам, записавшим познавательные видеолекции. А также надеемся на активное участие в новых проектах «Журналиста».
В рамках проекта «Объединенный журфак» мы приглашаем к сотрудничеству неравнодушных вузовских преподавателей и действующих журналистов: запишите видеолекцию по журналистике, и мы ее обязательно опубликуем в разделе «Объединенный журфак».
Давайте общими усилиями поможем российским студентам-журналистам продолжить полноценное профессиональное обучение. Отправить видеолекцию можно на почту ccpmiass@mail.ru с темой письма «Объединенный журфак». Не забудьте указать ваши имя, фамилию, должность и тему лекции.
Координаторы проекта: Светлана Распопова, Екатерина Выровцева, Александра Павлова.