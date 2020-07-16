Объединенный журфак. Вопросы после лекции. Людмила Васильева

В апреле ЖУРНАЛИСТ запустил проект «Объединенный журфак» с бесплатным доступом для всех желающих к видеолекциям преподавателей факультетов журналистики и практикующих журналистов. Во время всеобщей самоизоляции мы, будущие журналисты, не теряли времени напрасно и получали полезные знания во время просмотра видеолекций на различные темы, связанные с нашей будущей работой.

Мы, студенты факультета издательского дела и журналистики Московского Политеха, Анастасия Толстихина и Мария Угловская, очень заинтересовались данным проектом и решили в нем поучаствовать.

С особым вниманием мы прослушивали каждую из лекций, но больше всех остальных нас зацепила лекция Людмилы Васильевой — доктора филологических наук, преподавателя Департамента коммуникаций и медиа Школы искусств и гуманитарных наук Дальневосточного федерального университета. Она работала в Дальневосточных представительствах федеральных каналов: «Комсомольская правда», «Известия», «Российская газета», собкор «Независимой газеты» по Приморскому краю, в PR-командах.

В ходе лекции Людмила Васильева разбирала формы и методы усиления эмоциональных приемов воздействия текстов, рассматривала маркетинговую продуктовую концепцию и ее влияние на создание журналистского продукта — текста. Рассказывала о новом качестве исторически сложившихся методов подач, познакомила слушателей с журналистской кухней в подготовке текстов.

Ее живой, увлекательный и эмоциональный рассказ о самых различных случаях из профессиональной деятельности не мог оставить нас равнодушными. Она также дополняла лекцию различными теоретическими вставками, которые помогли нам по-новому взглянуть на профессию журналиста.

Мы захотели узнать как можно больше о лекторе Людмиле Васильевой и ее профессиональном опыте и поэтому связались с ней для более развернутого диалога.

— Людмила Алексеевна, как проходил процесс записи лекции? Какую цель вы преследовали?

Первое лекционное включение показало, как трудно работать «на удаленке», 90 минут говорить в пустоту. У меня не включался экран, звук шел в пустоту. То есть формально — лекция идет, но нет живого общения, ситуации «глаза в глаза», каких-то моих, студенческих реплик. То есть всего того, что делает лекцию по журналистике живым общением. По моему мнению, живое, эмоциональное общение — это самое главное для обучения студентов факультета журналистики. Надо было что-то делать. Поэтому оперативно, без репетиций, что называется «на коленке», мы записали две лекции. В период формирования специфики онлайн-лекционного направления эти лекции должны были стать удочкой, которую мы дали студентам для дальнейшей ловли рыбы — качества обучения.

— Что для вас значит профессия «журналист»?

Я люблю эту профессию, я в ней более 40 лет. В 90-е годы слоган нового чиновничества был «Будьте проще и люди к вам потянутся». Для этого они впрыгнули в джинсы, в ветровки, активно внедряли «рюмку чая» для журналиста. Но по сути — оставались чиновниками. С журналистами это не прокатывает, так как, по словам великого Марк Твена, «Журналист, он между угольщиком и королем». Вот это «между» заставляет бесконечно много работать, искать факты, формы подачи. На дворе капитализм, медийный продукт продается. Покупаются только качественные вещи.

— Работаете ли Вы журналистом на данный момент?

В моем активе: журфак Дальневосточного государственного университета, аспирантура Ленинградского государственного университета, докторантура Санкт-Петербургского государственного университета, две полугодовые стажировки на факультете журналистики МГУ, работа в газетах «Комсомольская правда». «Известия», «Российская газета», «Независимая газета», в пресс-службе администрации Владивостока, в пуле губернатора Приморского каря.