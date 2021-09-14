Василий Конов возглавил информагентство «Матч+»

Гендиректором спортивного информагентства «Матч+» назначен Василий Конов, сообщили на «Матч ТВ». До этого он был директором спецпроектов МИА «Россия сегодня», в 2010—2017 годах возглавлял агентство спортивных новостей «Р-Спорт», а в 1998–2010 годах работал в дирекции спортивного вещания «Первого канала».

Основная задача любого информационного агентства — цитируемость, отметил господин Конов: «В ближайший месяц попробуем провести ряд трансферов и уже во время Олимпийских игр в Пекине выйти на чемпионский график». Главным редактором агентства стал Евгений Слюсаренко, бывший главный редактор сайта «Чемпионат.com».

Одновременно популярный комментатор и ведущий «Матч ТВ» Денис Казанский объявил об уходе с канала. «Так получилось, что мой уход совпал с другими изменениями на канале, но, как пишут в титрах перед началом фильма, любое сходство с реальными событиями случайно», — заявил он.