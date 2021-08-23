«Важные истории»* удалят расследование о «Роснефти» по решению суда

20 августа Останкинский районный суд Москвы признал правоту Айи Беловы. Преподавательница танцев была героиней расследования «Танцовщица для “Роснефти”», которое в феврале 2021-го выпустили «Важные истории»*. Она попросила удалить материал и выпустить опровержение. Иск был обращен к журналисту Роману Шлейнову, «Важным историям»* и «Дождю»*.

Ответчикам придется опубликовать опровержение, удалить публикацию и сюжет на канале «Дождь»*, а также выплатить 30 тысяч рублей. По словам медиаюриста Светланы Кузевановой, решение прямо противоречит закону: удалять можно те сведения, которые суд признает недостоверными. Айя Белова оспаривала две фразы из большого текста, но суд посчитал, что текст нужно удалить целиком.

Поводом для иска стало расследования Романа Шлейнова. Журналист выяснил, кто получил купленную «Роснефтью» долю в компании Pirelli. Как считает автор, она оказалась у «близких руководству» людей, а в схеме была замешана организация, которой владела учительница танцев из Москвы. Журналист рассказал о расследовании на телеканале «Дождь»*.

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