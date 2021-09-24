ВЦИОМ: 42% россиян узнают о новостях из соцсетей и блогов

Чаще всего люди узнают экономические и общественно-политические новости из ТВ — так ответили 47% участников опроса, проведенного ВЦИОМ. Еще в 42% случаев они получают информацию из соцсетей и блогов, 40% — из разговоров с людми, 36% читают новости на аналитических и официальных сайтах, 31% — смотрят региональное и местное ТВ. Данные опроса приводит РБК.

Главным источником новостей для россиян является телевидение — так ответили 42% респондентов. 21% респондентов назвали соцсети и блоги, ещё для 20% основной источник — новостные, аналитические и официальные сайты. Разговоры с людьми, мессенджеры, радио и газеты выбрали менее 10%, журналы не назвал никто.

Доля респондентов, которые узнают новости главным образом из ТВ, меньше среди молодых россиян. И наоборот, взрослые люди реже используют для этого интернет:

• 18−24 года: ТВ — 11%, интернет — 45%;

• 25−34 года: ТВ — 19%, интернет — 35%;

• 35−44 года: ТВ — 30%, интернет — 28%;

• 45−59 лет: ТВ — 49%, интернет — 14%;

• старше 60 лет: ТВ — 67%, интернет — 7%;

• 5% опрошенных не назвали источники или затруднились ответить.

Наибольший интерес аудитории соцсетей и мессенджеров вызывают следующие темы:

• новости о событиях в стране и мире — 49%;

• политика — 42%;

• образование и саморазвитие — 39%;

• юмор — 37%;

еда и рецепты — 36%.

Рейтинг соцсетей и мессенджеров, которыми участники опроса пользуются ежедневно, возглавил WhatsApp. Наименее популярным ресурсом стал Twitter. Viber опередил TikTok и Facebook, незначительно отстав от Telegram. Первая десятка сервисов выглядит так:

• WhatsApp — 63%;

• YouTube — 39%;

• Instagram — 33%;

• «ВКонтакте» — 30%;

• Telegram — 22%;

• Viber — 20%;

• «Одноклассники» — 13%;

• TikTok — 13%;

• Facebook — 5%;

• Twitter — 3%.

29% пользователей тратят на соцсети и мессенджеры более трех часов в день, при этом среди россиян в возрасте от 18 до 24 лет эта доля вырастает до 72%. 16% тратит от двух до трех часов, 25% — один-два часа в день, 19% — полчаса, а 9% — менее получаса. В опросе, проведённом методом телефонного интервью, участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте старше 18 лет.