ВЦИОМ: 90% россиян понятия не имеют о метавселенных

Только каждый десятый россиянин слышал о метавселенных, 37% из них уверены, что от цифрового мира будет больше вреда, чем пользы. Абсолютное большинство опрошенных вовсе не знают, что такое метавселенные, сообщает РБК со ссылкой на данные Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Каждый пятый респондент слышал этот термин, но не понимает его (23%), а впервые услышали о метавселенных во время опроса 67% россиян. Больше всего человек, которые знают об этом феномене, среди опрошенных 18−24 лет и 25−34 лет (по 17%). Среди старшего поколения — свыше 60 лет — о метавселенных знают всего 5%.

27% опрошенных хотели бы побывать в метавселенной в качестве своей цифровой копии. Больше всего человек, заинтересованных в таком опыте, среди молодежи 18−24 лет. 35−44-летние граждане чаще заявляли о вреде такой реальности. При этом люди, уверенные во вреде создания метавселенных, среди негативных последствий этого явления называют уход от реальности (37%), отсутствии живого общения (11%), деградацию (9%), а также говорят и о мошенничестве (6%).

Напротив, респонденты, заявляющие о пользе метавселенных, считают, что они предоставляют больше возможностей для общения (14%), расширяют кругозор (13%), упрощают поиск информации и свидетельствуют о техническом прогрессе (по 8%).

По данным ESET, только 24% россиян оказались знакомы с моделью виртуального мира. Лучше всего об этом осведомлены жители России в возрасте 35−44 лет, а также москвичи.