ВЦИОМ: газеты и журналы в печатном виде регулярно читают 14% россиян

Каждый седьмой россиянин (14%) является постоянным читателем газет и журналов в бумажном виде. Результаты исследования ВЦИОМ показывают, что чаще всего прессу в печатном виде читают россияне в возрасте от 60 лет (26%).

На вопрос социологов «есть ли какие-либо бумажные газеты или журналы, которые вы читаете регулярно», каждый пятый (21%) ответил, что раньше такие были, но сейчас он перестал их читать. Об отсутствии таких изданий заявляли больше половины респондентов (63%).

В ходе опроса выяснилось, что в случае выхода на следующей неделе какой-либо интересной статьи, которую опубликуют как в печатном, так и в электронном виде, почти каждый третий (32%) предпочтет бумажную версию, а 62% респондентов выберут электронную версию. Затрудняются сделать выбор 6% участников опроса.

Среди причин, по которым люди, ранее регулярно читавшие прессу в бумажном формате, перестали это делать (21%), называют: переход газет в электронный вид (29%); рост стоимости (18%); привычная пресса перестала выходить на бумаге (11%).

Всероссийский инициативный опрос был проведен 23 декабря 2022 года.