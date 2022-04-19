ВЦИОМ назвал Telegram самым быстрорастущим мессенджером в России

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил данные исследования, посвященного наиболее популярным социальным сетям и мессенджерам среди россиян.

В топ-5 наиболее популярных социальных сетей и мессенджеров среди россиян на сегодняшний день входят WhatsApp (87%), YouTube (75%), «ВКонтакте» (62%), Telegram (55%) и «Одноклассники» (42%).

Список самых распространенных соцсетей с сентября 2021 года изменился незначительно. В тройке лидеров по-прежнему WhatsApp, YouTube и «ВКонтакте», причем ежедневная аудитория «ВКонтакте» за полгода выросла на 5 п.п.

Instagram* опустился с четвертой строчки на восьмую, уступив свое место Telegram. Если доля пользователей Instagram* за рассматриваемый период сократилась вдвое (с 53% до 25%), то Telegram демонстрирует наибольший прирост аудитории среди всех социальных сетей и мессенджеров. Изменение доли ежедневных пользователей для них также наиболее ощутимо: у Instagram* она снизилась с 33% до 9%, у Telegram выросла с 22% до 35%. Наконец, «Одноклассники» за полгода поднялись с седьмой строчки и замыкают пятерку лидеров.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.