ВЦИОМ: почти половине россиян сложно отличить правду от фейков

Половина россиян не может отличить достоверные новости от фейков, заявил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе форума «Армия-2019» со ссылкой на данные опроса:

Проблема фейковых новостей все более и более обостряется, каждый второй признается, что не может отличить достоверную информацию от ложной.

Глава ВЦИОМ указал, что масштабы проблемы весьма велики. Так, по его словам, 42 % признают, что им трудно отличить достоверные новости от недостоверных:

Данные опроса показали, что в самой возрастной группе тех, кто признает сложность в различении правды и лжи, существенно больше (около 50 %), чем в самой молодой (33 %). Я не думаю, что это говорит о повышенной критичности нашего молодого поколения. Я думаю, что это говорит о снижении различительной способности.

При том, что большинство опрошенных (62 %) утверждают, что сразу заподозрили что-то при чтении недостоверных новостей, треть (31 %) поверила, подчеркнул Федоров:

Каждый третий поверил. И здесь каждый процент в абсолютных цифрах означает миллионы человек.

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