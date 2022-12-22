ВЦИОМ: половина россиян назвала Первый канал главным телеканалом 2022 года

«Первый канал» выбрали главным телеканалом 2022 года 50% россиян. Канал «Россия 1» отметили 23%, «Россия 24» — 4%, а НТВ — 3%. По 1% опрошенных выбрали ТНТ, «Пятый канал», «Рен-ТВ», а также каналы «Россия-Культура», «Звезда», «Карусель» и ТВ-3.

При этом, согласно данным Mediascope, рейтинг «Первого канала» за прошлую неделю значительно ниже, чем у «России-1» и на одну десятую ниже, чем у НТВ. Доля аудитории у «Первого канала» вдвое меньше, чем у «России-1», также ниже показатель охватов.

По итогам 2021 года телеканал «Россия 1» стал самым популярным у российских зрителей, следует из данных Mediascope TV Index. Канал занимает первую строчку уже шестой год подряд, с каждым годом увеличивая разрыв по аудиторным показателям с «Первым каналом», который потерял лидерство по итогам 2016 года.