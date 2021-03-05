ВЦИОМ представил результаты мониторинга медиапотребления россиян

Более половины россиян являются активными пользователями телевидения и интернета — они смотрят телевизор и сидят в сети не реже нескольких раз в неделю (53%). Наиболее активные пользователи и телевидения, и интернета — опрошенные в возрастной группе 35-59 лет (61-64%). С 2018 г. данная доля сократилась на 9 п.п.

Вторая по объему группа медиаактивности — россияне, которые пользуются интернетом, но не смотрят телевизор — 28%. С 2018 г. эта доля увеличилась на 15 п.п. Чаще всего отказываются от телесмотрения в пользу интернета молодежь: 69% среди 18-24-летних, среди 25-34-летних — 48%.

Смотрят телевизор и почти не пользуются интернетом 17% россиян. С 2018 г. данная доля сократилась на 5 п.п. Среди представителей россиян от 60 лет эта доля достигает 45%.