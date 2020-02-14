ВЦИОМ: россияне полюбили слушать подкасты

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представляет данные исследования медиапотребления в аудиоформате, приуроченного ко Дню радио.

Более половины россиян слушают радио (55%). При этом 24% сообщают, что слушают радио меньше, чем пять — семь лет назад.

Большая часть аудитории потребителей радиовещания — 35-44-летние. Доля наших соотечественников, не слушающих радио вовсе, за последние 15 лет увеличилась на 22 п.п. и составила 45%. Чаще не слушают радио 18-24-летние (51%) и россияне старше 60 лет (55%).

Как и годом ранее, в основном радиослушателей привлекает музыка — ее слушают 72%. Новости включают 45%, что на 8 п.п. ниже, чем в прошлом году. Также 27% прослушивают интервью и ток-шоу, а 24% — научно-познавательные передачи. Чаще радио слушают в личном автотранспорте (58%), дома (41%), на работе или учебе (19%).

О таком современном аудиоформате подачи информации, как подкасты, более половины россиян до опроса не слышали (61%). Четверть же затруднились дать определение этому формату (26%). У тех, кто знает о подкастах, они чаще ассоциируются с аудиозаписью, эфиром (3%) или с обсуждением какой-то темы (2%).

Каждый пятый опрошенный слушает подкасты (19%), чаще — россияне 18-24 лет и 25-34 лет (по 26%). Прослушиванием подкастов россияне предпочитают заниматься дома (59%), в личном автотранспорте (37%), на улице, во время прогулки (22%) или в общественном транспорте (20%).

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