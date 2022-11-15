ВЦИОМ заявил о росте доверия россиян к официальным СМИ

Уровень доверия к официальным СМИ вырос с началом пандемии, сообщил директор по работе ВЦИОМ с органами государственной власти Кирилл Родин.

– Изменения, которые пандемия привнесла в наш сегодняшний день: уровень доверия к официальным СМИ у нас вырос кратно, – заявил Кирилл Родин на Шестом национальном рекламном форуме.

Он отметил, что люди меньше всего склонны доверять блогам и соцсетям.

Ранее были опубликованы результаты мониторинга ВЦИОМ, согласно которому больше половины россиян (60%) доверяют сотрудникам правоохранительных органов, обеспечивающих порядок на территории их региона.