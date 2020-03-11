ВЭБ требует признать медиахолдинг «Эксперт» банкротом

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ подала в Арбитражный суд Москвы требование признать банкротом медиахолдинг «Эксперт», сообщает РБК.

В прошлом году суд по заявлению «Транскапиталбанка» ввел в отношении другой структуры медиахолдинга — АО «Группа Эксперт» — начальную процедуру банкротства — наблюдение. Суд тогда признал обоснованными требования банка к должнику в размере около 55 млн рублей и включил эту сумму в реестр требований кредиторов. Однако дело о банкротстве пока не рассмотрено.

Сейчас в реестр требований кредиторов «Группы Эксперт» включено и требование ВЭБа в размере более 771 миллиона рублей. Долг возник по кредитному соглашению от 2013 года, так как заемщик не обслуживал кредит, не платил проценты. Кредит неоднократно реструктурировался.

По словам представителя ВЭБа, госкорпорация как владелец 44,13% акций ЗАО «Медиахолдинг «Эксперт» придерживался стратегии мирового урегулирования спора, пока «значительно не возросло число кредиторов, заявивших о своих требованиях в рамках конкурсного производства» о банкротстве.

Кроме того, ВЭБ подал иск к Валерию Фадееву, который возглавлял медиахолдинг до 2017 года. Истец намерен взыскать 50-процентную долю Фадеева в уставном капитале ООО «Аналитический центр «Эксперт», которая находится в залоге у ВЭБ.РФ. Несмотря на процедуру банкротства, ВЭБ «считает необходимым сохранить основную деятельность медиахолдинга «Эксперт», заявили в госкорпорации.