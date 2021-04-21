Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

СПИКЕРЫ:

• Вера Южанская, гл. редактор газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,

• Светлана Алипова, гл. редактор газеты «Перекресток», Белая Калитва,

• Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,

• Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

• подписка,

• доставка,

• обратная связь с читателем.

КОГДА:

27 апреля в 11:00 (мск)

СТОИМОСТЬ:

• Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

• 900 руб. — для всех.

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