Вебинар «Как сохранить тиражи — успешный опыт изданий Ростовской области»

Теги: 
вебинар
Апр 21, 2021

СПИКЕРЫ:

•   Вера Южанская, гл. редактор  газеты «Наше время», Ростов-на-Дону,

•   Светлана Алипова, гл. редактор  газеты «Перекресток», Белая Калитва,

•   Белла Севостьянова, гл. редактор газеты «Шахтинские известия», г. Шахты,

•   Любовь Филипенко, гл. редактор газеты «Знамя шахтера».

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   подписка,

•   доставка,

•   обратная связь с читателем.

 

КОГДА:

27 апреля в 11:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно — для членов Клуба Журналиста.

•   900 руб. — для всех.

 

РЕГИСТРАЦИЯ: заполните форму

Если у вас возникли вопросы по регистрации, пишите на почту info@jrnlst.ru

 
Вернуться назад

Хочешь заработать? Пройди онлайн курсы!

«Новые диджитал-медиа»

«Как создать диджитал-отдел на основе редакции» 

Для членов Клуба Журналиста с VIP-пакетом скидка 5% 

Вам будет интересно: