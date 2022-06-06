Вебинар «Опыт диверсификации классического медийного бизнеса» пройдет 9 июня

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вебинар
Июн 6, 2022

 

СПИКЕР:

Владимир Козлов, генеральный директор Аналитического центра «Эксперт Юг», главный редактор журнала «Эксперт Юг», доктор филол. наук

 

ТЕМЫ ВЕБИНАРА:

•   Почему трансформация классических СМИ неизбежна? Какой может быть модель устойчивого развития в период бесконечно идущей трансформации?

•   Как вовлечь коллектив в процессы трансформации бизнеса?

•   Как научиться не только проводить, но и продавать мероприятия?

•   Как определить свои целевые аудитории? Как работа с ЦА влияет на бизнес медиакомпании?

•   Как научиться продавать не рекламу, а проекты? Что такое проект?

•   Что такое развитие СМИ в парадигме некоммерческого сектора? Какой инструментарий НКО подходит для СМИ?

•   Нужно ли СМИ комьюнити? Какую функцию играет сообщество в бизнесе «Эксперт Юг»?

 

КОГДА:

9 июня в 11:00 (мск)

 

СТОИМОСТЬ:

•   Бесплатно —  для членов Клуба Журналиста;

•   1900 рублей — для всех.

 

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