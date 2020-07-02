ВЭБ.РФ отсудил у главреда «Эксперта» 751 млн рублей

Госкорпорация ВЭБ.РФ через суд добилась взыскания 751 млн руб. с главного редактора журнала «Эксперт» Татьяны Гуровой, сообщил РБК со ссылкой на материалы суда. Муж госпожи Гуровой Валерий Фадеев, сейчас возглавляющий Совет по правам человека, руководил медиахолдингом «Эксперт» в 2006–2017 годах, а госпожа Гурова была поручителем по кредиту, выданному ВЭБ.РФ этой компании.

Суд взыскал с Татьяны Гуровой в пользу ВЭБ.РФ 540 млн руб. долга, 175,3 млн руб. процентов и 35,8 млн руб. неустойки — в целом более 751 млн руб. Госпожа Гурова собирается подавать апелляцию, сообщила она РБК.

ВЭБ начал финансировать медиахолдинг «Эксперт» в 2009 году. В 2013 году Валерий Фадеев жаловался президенту, что выданный ВЭБом кредит на 100 млн руб. лишь ухудшил ситуацию в холдинге.

ВЭБ.РФ судится и с господином Фадеевым напрямую. Ранее корпорация подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к медиаменеджеру, планируя взыскать его долю в одной из компаний, связанных с «Экспертом».