«Вечерние ведомости» объявили об окончании сбора для оплаты штрафов за дискредитацию ВС РФ

Сен 5, 2022

Екатеринбургскому изданию «Вечерние ведомости» удалось при помощи краудфандинга собрать необходимую для покрытия двух штрафов сумму, о чем журналисты сообщили в своем Telegram-канале.

Ранее редакцию газеты дважды штрафовали по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Сумма санкции составила 350 тысяч рублей.

Всего «Вечерние ведомости» получили около тысячи переводов, самый крупный из которых составил 20 тысяч рублей.

В то же время журналисты ждут вступления в силу еще одного штрафа на 100 тысяч рублей.

О начале сбора денег «Вечерние ведомости» объявили 30 августа.

Источник: Лениздат.ру
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