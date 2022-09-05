«Вечерние ведомости» объявили об окончании сбора для оплаты штрафов за дискредитацию ВС РФ

Екатеринбургскому изданию «Вечерние ведомости» удалось при помощи краудфандинга собрать необходимую для покрытия двух штрафов сумму, о чем журналисты сообщили в своем Telegram-канале.

Ранее редакцию газеты дважды штрафовали по административной статье о дискредитации Вооружённых сил РФ. Сумма санкции составила 350 тысяч рублей.

Всего «Вечерние ведомости» получили около тысячи переводов, самый крупный из которых составил 20 тысяч рублей.

В то же время журналисты ждут вступления в силу еще одного штрафа на 100 тысяч рублей.

О начале сбора денег «Вечерние ведомости» объявили 30 августа.