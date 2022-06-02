«Вечерний Ростов» останавливает выпуск бумажной версии газеты

Газета «Вечерний Ростов» перестанет выпускать бумажную версию и перейдет в онлайн. Об этом сообщает издание donnews.ru.

«Вечерний Ростов» является одной из самых старых городских газет. Она издавалась в Ростове с июля 1958 года. Печатное издание ранее выходило по будням, однако в последнее время сократило выпуск до трех раз в неделю.

По данным «РБК Компании», бенефициарами ООО Редакция газеты «Вечерний Ростов» являются Валентин и Татьяна Славянские. Валентин Славянский также является главным редактором издания. В 2021 году выручка издания снизилась с 43,4 млн руб до 39,3 млн руб, чистая прибыль – с 141 тыс.руб. до 30 тыс. руб.

Как ранее сообщал РБК Ростов, в 2021 году подорожали все виды расходных материалов и бумаги для полиграфии. В частности, газетная бумага за год выросла в цене более чем на 10%.