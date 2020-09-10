Работа областного госСМИ в эпоху цифровизации и самоизоляции

За последний год «Владимирские ведомости» добились прорыва в интернете
Газету «Владимирские ведомости» учредил областной Совет народных депутатов тридцать лет назад. Тогда, по сути, были воссозданы «Владимирские губернские ведомости», выходившие с 1838 по 1917 год. Об особенностях работы областного госСМИ в эпоху цифровизации и самоизоляции мы поговорили с главным редактором издания Юлией Гущиной.
— Какие первоочередные задачи стоят перед «Владимирскими ведомостями» сегодня и что, на ваш взгляд, может осложнить их выполнение?
— «Владимирские ведомости» сегодня переживают трудности «переходного возраста»: в регионе наше издание по-прежнему позиционируется как печатное СМИ, при этом сама редакция последние полтора года находится в процессе переформатирования в сетевое издание. Соответственно, мы по-прежнему выпускаем качественный печатный продукт для нашего читателя (это серьезная часть покупателей и подписчиков), но в то же время стараемся занять свою нишу на рынке электронно-сетевых изданий. Судя по основным показателям эффективности, нам это удается.
В целом же задача — максимально расширить аудиторию в регионе. Это важно, учитывая, что «Владимирские ведомости» — государственное СМИ. Правда, периодически возникающие проблемы с доставкой бумажной версии и розницей, мягко говоря, не способствуют увеличению подписки и тиража издания. Это объективно: подписчик, не получив, например, газету вовремя, не хочет (и не должен) разбираться, почему это случилось. Вопросы он в таком случае задает не почте и не компании, владеющей киосками с периодикой, а нам, потому что подписался на нас. Эта ситуация приводит к необходимости поиска дополнительных путей распространения газеты. И мы уже начали переговоры с сетевыми магазинами по региону. В дальнейшем будем искать дополнительные варианты «дойти до читателя».
— Но все затмил карантин. Насколько трудно пришлось вам в последние месяцы?
— Мы еще до официального введения самоизоляции во Владимирской области отправили журналистов на удаленную работу. Однако отладить ее нам удалось в течение нескольких недель. Руководитель отдела по работе сетевого издания Андрей Травников отмечает трудности с реализацией отдельных проектов, требующих более тесного взаимодействия сотрудников. Говорит, что, если бы год назад ему предложили перевести отдел на удаленку, он посчитал бы это нереальным. Однако буквально за месяц мы убедились, что дистанционно с интернет-площадками работать проще, никто никому не мешает, не тратится время на передвижения в офис и т.д.
— Расскажите поподробнее, как была организована работа редакции во время режима самоизоляции.
— Как только губернатор ввел режим самоизоляции в регионе, большая часть всего коллектива редакции перешла на удаленную работу за исключением (частично) бухгалтерии, сотрудника по приему «входящей» рекламы и объявлений и корректоров. Поскольку корректоры работают «с бумаги», в редакции часть дня находится верстальщик, который вносит корректорскую правку в тексты. Когда режим самоизоляции стал смягчаться, к работе в офисе вернулись большинство сотрудников отдела маркетинга.
Верстка полос налажена дистанционно — благодаря удаленному доступу ко всем информационным ресурсам и архивам редакции. Для взаимодействия мы используем электронную почту, мессенджеры и программы, позволяющие вести удаленную работу. Ежедневные планерки проводим в Skype. А лично для меня изменился лишь формат сдачи номера в печать: раньше я подписывала готовые полосы ручкой, сейчас согласование происходит с помощью электронного письма.
— Собираетесь ли вы в обозримом будущем оставить некоторых сотрудников на удаленке?
— Возможно, именно журналисты останутся больше работать дистанционно, не контактируя друг с другом и не приходя в офис. Ведь у них больше всего внешних контактов. А количество заболевающих каждый день COVID-19 пока, к сожалению, далеко не на нуле.
— Как организована работа вашей редакции? Менялась ли ее структура в последнее время?
— До 2019 года коллектив достаточно четко делился на административно-техническую и творческую части. Сейчас творческая часть разделена на два тесно взаимодействующих отдела. Редакционный отдел нацелен прежде всего на выпуск газетных номеров. Новый отдел по работе сетевого издания мы формировали с привлечением уже имеющихся творческих сотрудников. Таким образом, редактор-руководитель и дизайнер — новобранцы редакции, а вот три редактора сайта — журналисты, успешно освоившие работу в новом формате.
В отделе предпечатной подготовки работают верстальщики, корректоры и системный администратор. Административно-техническая часть включает в себя общий отдел, бухгалтерию и отдел маркетинга.
— Свежая кровь вливается?
— В последние годы мы не получали молодого пополнения. Хотя с практикантами периодически работаем. Возможно, набирающий силу имидж более современного, цифрового издания привлечет юных и креативных ребят в нашу редакцию.
— А как история с COVID-19 повлияла на ваши доходы, учитывая, что вы — государственное СМИ?
— Во-первых, редакция действительно получает бюджетную субсидию на публикацию областных законов и других официальных документов, материалов, информирующих население о работе органов власти и развитии региона. Но, во-вторых, мы зарабатываем на рекламе, подписке и продаже газеты. И как раз в этом году из-за ситуации с коронавирусом доход от рекламы заметно сократился. Сотрудники прочувствовали это на своих зарплатах, потому что премиальная часть формируется только за счет самостоятельно зарабатываемых редакцией средств.
— Какая помощь от государства в этой ситуации, на ваш взгляд, была бы наиболее эффективной?
— Редакционным коллективам, не получающим постоянной поддержки, могли бы помочь целевые контракты с государственными и муниципальными властями на информирование населения по различной тематике. И, конечно, СМИ нужна помощь в виде преференций, которые получают предприятия малого бизнеса, пострадавшие во время пандемии.
— Наверняка копеечку приносят и некоторые спецпроекты «Владимирских ведомостей», выходящие в виде отдельных журнальных изданий. Расскажите об этом направлении вашей работы.
— Практически ежегодно мы выпускаем своего рода презентационный журнал о развитии экономики, социальной сферы и муниципалитетов Владимирской области. Как правило, большинство публикаций в нем выходит на коммерческой основе. В прошлом году поводом для такого журнала стал юбилей региона — 75-летие образования Владимирской области. Но, кроме того, на протяжении нескольких месяцев до даты юбилея в каждом номере еженедельника «Владимирские ведомости» публиковались материалы, посвященные истории Владимирского края — его лучших людей, экономики, политических процессов в разные годы.
Еще одно подобное издание, посвященное потенциалу экономики региона, — «Владимирская область — территория развития» — мы в прошлом году презентовали в Совете Федерации.
Принципиально новым стал проект, который реализован в формате журнала в этом году к 75-летию Победы — «Нам жить и помнить». Он состоялся по принципу государственно-частного партнерства. Предприятия, организации, муниципалитеты рассказали о вкладе в Победу земляков, о своих ветеранах. Также в журнале вышли подготовленные силами редакции исторические материалы об участии Владимирской области и наших земляков в Великой Отечественной войне.
Еще один новый проект «Владимирских ведомостей» — 75 ежедневных видеороликов в честь 75-летия Победы, созданных на основе материалов нашей газеты. Журналисты переупаковали для соцсетей свои же статьи о земляках-фронтовиках и тружениках тыла, о событиях в регионе во время войны. Сейчас к журналу и роликам нашего проекта «Нам жить и помнить» проявила интерес региональная система образования. Эти материалы мы передали во владимирские библиотеки.
В июне этого года у нас стартовал экологический проект «Зеленая губерния» в сотрудничестве с профильными департаментами администрации области и региональными операторами по обращению с отходами. Проект предусматривает цикл материалов по проблемам экологии, охраны природы, о технологиях сбора и переработки отходов и т.д.
— Чем «Владимирские ведомости» привлекательны для целевой аудитории? В чем ваша сила и сила вашего контента?
— Думаю, нам помогает уже завоеванный авторитет издания: «Владимирские ведомости» всегда предлагали высокий уровень журналистики, стабильность и взвешенность в подаче информации, «сильные перья». Это, можно сказать, наш фирменный знак. Сейчас мы, по сути, остались последней сугубо владимирской региональной газетой — все остальные перестали выходить «на бумаге». Ну а в периодичности выхода (четыре раза в неделю) у нас просто нет конкурентов.
Традиционные для «Владимирских ведомостей» рубрики — «Репортаж», «Экономика» (аналитические материалы), очерки и зарисовки о людях в рубриках «Персона», «Гость «ВВ», «Земляки». Для проблемных тем есть «Ракурс». «Так было» — одна из классических для «Владимирских ведомостей» рубрик об интересных или малоизвестных страничках истории региона, причем материалы в ней подаются очень «беллетристично» — то есть увлекательно, без толики занудства.
Ну а кроме того, за последний год у нас случился прорыв в интернете. До этого на нашем сайте vedom.ru в основном просто публиковались материалы, вышедшие в бумажных номерах. Сейчас это полноценное новостное издание с отличным уровнем оперативности подачи. Так что не случайно количество посетителей сайта выросло в разы. Аккаунты в соцсетях тоже неплохо развиваются.
— Когда и при каких обстоятельствах этот прорыв случился?
— Поворот в сторону развития сетевого издания произошел в 2019 году. Однако и здесь мы стараемся, что называется, держать марку. «Владимирские ведомости» традиционно позиционируются именно как главная областная газета. Мы пришли к тому, что и в интернете будем избегать публикации жареных, мелких новостей типа сплошного потока криминала и происшествий, заполняющих новостные ленты. Тем более редакторы на сайте — опытные журналисты, которые могут отличить достойную информацию от новостной «каши» и усилить факт эксклюзивными комментариями, ссылками и т.д.
Аналитика посещений показывает, что рост особенно усилился во время карантинных мероприятий из-за COVID-19. Посещение сайта и аккаунтов в соцсетях в апреле-мае этого года дошло в среднем до 16 тысяч в день. За два месяца до этого максимум был на 8 тысячах посещений. Но в этом интересе аудитории мы видим рост доверия, которое стараемся оправдывать, выдавая максимально проверенный контент.
Помимо сайта vedom.ru «Владимирские ведомости» представлены в основных соцсетях: Facebook, Twitter, «ВКонтакте», «Одноклассники», Telegram, Instagram. Мы успешно опробовали формат онлайн-трансляций: приглашаем для таких диалогов статусных людей, чье мнение важно для многих жителей региона. Так, дебютным онлайном в соцсетях стала встреча с директором департамента по внутренней политике администрации области Денисом Лякишевым. К эфиру подключилось несколько тысяч человек, включая корреспондентов не только региональных, но и федеральных агентств и изданий.
Мы постоянно отслеживаем статистику посещений vedom.ru. И боремся не только за увеличение прямых переходов на сайт из наших аккаунтов в соцсетях, но и за увеличение их популярности — в том числе с целью дальнейшей монетизации. Собственно, начиная с середины прошлого года мы уже заключаем контракты на присутствие в соцсетях и размещение баннеров и статей на сайте. Но здесь еще много над чем надо поработать.
Конечно, мы стремимся к тому, чтобы каждый читатель проводил на нашем сайте больше времени. Чтобы не просто зашел ради одной новости, посмотрел и вышел. Кстати, по выходным, когда у всех априори есть время для досуга, мы публикуем больше авторских эксклюзивных материалов, чем новостных. Наша цель — чтобы читатели у нас задерживались.
Общественнополитическая газета «ВЛАДИМИРСКИЕ ВЕДОМОСТИ» издается с 14 сентября 1990 года. Выходит четыре раза в неделю: три номера формата A2 (тираж — 2500 экземпляров) и еженедельник формата А3 (тираж — 3000 экземпляров). Учредители: законодательное собрание Владимирской области, администрация Владимирской области. Издатель: РИГАУ «Газета «Владимирские ведомости».
Сайт: vedom.ru