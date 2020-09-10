Работа областного госСМИ в эпоху цифровизации и самоизоляции

Газету «Владимирские ведомости» учредил областной Совет народных депутатов тридцать лет назад. Тогда, по сути, были воссозданы «Владимирские губернские ведомости», выходившие с 1838 по 1917 год. Об особенностях работы областного госСМИ в эпоху цифровизации и самоизоляции мы поговорили с главным редактором издания Юлией Гущиной.

— Какие первоочередные задачи стоят перед «Владимирскими ведомостями» сегодня и что, на ваш взгляд, может осложнить их выполнение?

— «Владимирские ведомости» сегодня переживают трудности «переходного возраста»: в регионе наше издание по-прежнему позиционируется как печатное СМИ, при этом сама редакция последние полтора года находится в процессе переформатирования в сетевое издание. Соответственно, мы по-прежнему выпускаем качественный печатный продукт для нашего читателя (это серьезная часть покупателей и подписчиков), но в то же время стараемся занять свою нишу на рынке электронно-сетевых изданий. Судя по основным показателям эффективности, нам это удается.

В целом же задача — максимально расширить аудиторию в регионе. Это важно, учитывая, что «Владимирские ведомости» — государственное СМИ. Правда, периодически возникающие проблемы с доставкой бумажной версии и розницей, мягко говоря, не способствуют увеличению подписки и тиража издания. Это объективно: подписчик, не получив, например, газету вовремя, не хочет (и не должен) разбираться, почему это случилось. Вопросы он в таком случае задает не почте и не компании, владеющей киосками с периодикой, а нам, потому что подписался на нас. Эта ситуация приводит к необходимости поиска дополнительных путей распространения газеты. И мы уже начали переговоры с сетевыми магазинами по региону. В дальнейшем будем искать дополнительные варианты «дойти до читателя».

— Но все затмил карантин. Насколько трудно пришлось вам в последние месяцы?

— Мы еще до официального введения самоизоляции во Владимирской области отправили журналистов на удаленную работу. Однако отладить ее нам удалось в течение нескольких недель. Руководитель отдела по работе сетевого издания Андрей Травников отмечает трудности с реализацией отдельных проектов, требующих более тесного взаимодействия сотрудников. Говорит, что, если бы год назад ему предложили перевести отдел на удаленку, он посчитал бы это нереальным. Однако буквально за месяц мы убедились, что дистанционно с интернет-площадками работать проще, никто никому не мешает, не тратится время на передвижения в офис и т.д.

— Расскажите поподробнее, как была организована работа редакции во время режима самоизоляции.

— Как только губернатор ввел режим самоизоляции в регионе, большая часть всего коллектива редакции перешла на удаленную работу за исключением (частично) бухгалтерии, сотрудника по приему «входящей» рекламы и объявлений и корректоров. Поскольку корректоры работают «с бумаги», в редакции часть дня находится верстальщик, который вносит корректорскую правку в тексты. Когда режим самоизоляции стал смягчаться, к работе в офисе вернулись большинство сотрудников отдела маркетинга.