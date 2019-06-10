«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК впервые вышли с одинаковой первой полосой

«Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК в понедельник, 10 июня, вышли с одинаковой первой полосой в поддержку журналиста Meduza Ивана Голунова. На обложке написано «Я/Мы Иван Голунов».

«Я/Мы Иван Голунов» — аналогия французского лозунга Je suis Charlie (Я — «Шарли»), который использовали люди по всему миру как символ осуждения после расстрела редакции сатирического издания Charlie Hebdo.

Иван Голунов — журналист-расследователь, он работал в «Новой газете», Forbes, «Большом городе», «Ведомостях», РБК, сейчас — специальный корреспондент Meduza. В последние годы Голунов писал о том, как тратятся средства из московского бюджета, в том числе по программе благоустройства. Он, в частности, обнаружил, что компании родственников вице-мэра Москвы Петра Бирюкова регулярно получают контракты от правительства столицы.

Голунов был задержан 6 июня, сейчас находится под домашним арестом. Полиция обвиняет его в покушении на сбыт наркотиков. Голунов заявил о своей невиновности, он полагает, что задержание связано с его расследованием о возможных связях сотрудников ФСБ и похоронной мафии. Коллеги и друзья Голунова также уверены, что дело сфабриковано и связано с его расследованиями.

Также «Ведомости», «Коммерсантъ» и РБК выпустили совместное заявление, где требуют максимальной прозрачности при проведении расследования, в том числе детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию. Издания ожидают от правоохранительных органов неукоснительного соблюдения законов. Предоставленные следствием доказательства вины Голунова эти три редакции не считают убедительными и не исключают, что задержание журналиста связано с его расследованиями. «Мы требуем соблюдения закона всеми и для всех», — заявили редакции.