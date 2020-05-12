«Ведомости», «Медуза», Forbes и The Bell опубликовали совместное расследование о «Ведомостях»

В совместном расследовании изданий «Ведомости», «Медуза», Forbes и The Bell утверждается, что банк компании «Роснефть» является крупнейшим кредитором владельца газеты «Ведомости». Ранее сообщалось, что ее собираются продать совладельцу издательского холдинга «Версия» Констатину Зятькову и управляющему директору Arbat Capital Алексею Голубовичу, но сделка застопорилась, Голубович из нее вышел.

Предприниматель Демьян Кудрявцев и его партнеры приобрели «Ведомости» в 2015 году за 10 миллионов евро. Из-за требований закона компанию перепродали акционерному обществу «Аркан Инвестемнт», причем сделка не была технической — за акции заплатили в 2,5 раза больше. Для этого был взят кредит на 20 миллионов евро.

Как пишет Forbes, эти деньги выдал «Газпромбанк», а через год долг выкупила компания «Константа», которая, в свою очередь, получила кредит от банка, принадлежащего «Роснефти». Таким образом, учредитель «Ведомостей» принадлежит «Аркан Инвестмент», который заложен по кредиту компании «Константа», а она заложена в банке «Роснефти».

При этом формально само издание не заложено. Однако без погашения долгов компании «Аркан» продать «Ведомости» невозможно. Долг, по данным, источника «Медузы», на конец года составлял 2 миллиарда рублей.

Вскоре после объявления о готовящейся сделке по продаже «Ведомостей» был назначен новый главред издания Андрей Шмаров, у которого тут же начались конфликты с редакцией.

Источник «Медузы», близкий к потенциальным покупателям, говорит, что участие в обсуждении сделки и выборе кандидатуры Шмарова принимал пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев. По информации источника Forbes, сам Леонтьев объяснял это тем, что «Роснефть» контролирует владельца газеты через кредит.