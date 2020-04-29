«Ведомости» не попали в список системообразующих предприятий из-за конфликта в редакции

Минкомсвязи не включило «Ведомости» в список системообразующих предприятий. Причиной стали слишком быстрый рост аудитории в период коронавируса и конфликт внутри редакции. Об этом пишет само издание со ссылкой на Минкомсвязи.

Единственный критерий для признания газеты системообразующим предприятием — аудитория не менее 10 млн человек. По данным «Яндекс.Радара», в марте аудитория газеты составила 14,4 млн человек, а за период с 30 марта по 28 апреля — 14,2 млн человек.

Однако Министр связи Алексей Волин сообщил «Ведомостям», что считает некорректным использовать данные по аудитории «Ведомостей» за март — апрель, так как в последние два месяца у газеты был пик роста трафика, поэтому Минкомсвязи использовало «смешанную модель». По этим результатам до 10 млн они не дотягивают: «А подгонять данные под столь принципиальную газету, известную своей активной жизненной позицией, у нас рука не поднимется».

Кроме того, по словам Волина, редакция «Ведомостей» напоминает сейчас неуправляемый автобус, где несколько водителей дерутся за рулем, а из салона вылетают багаж и пассажиры, «это никак не является символом системообразуемости».

В марте в «Ведомостях» сменилось руководство. Главного редактора газеты Игоря Булавинова сменил один из основателей журнала «Эксперт» Андрей Шмаров. После этого в издании начались конфликты.

В список системообразующих предприятий в области связи и коммуникаций попали 79 компаний, в том числе пять газет: «Комсомольская правда», «Московский комсомолец», «Аргументы и факты», «Российская газета» и «Коммерсантъ». РБК включили в список в качестве информагентства. Компании, которые признали системообразующими, должны получить поддержку от государства в приоритетном порядке.