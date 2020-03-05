«Ведомости» отключили рекламные баннеры для годовых подписчиков

Аудитория с годовой подпиской на онлайн-издание также больше не будет видеть блоки партнеров

«Ведомости» больше не будет показывать рекламу и блоки с новостями других СМИ обладателям годовой подписки на онлайн-версию газеты. Об этом издание сообщило аудитории в рассылке. Подписчики будут видеть только статьи и спецпроекты «Ведомостей», информацию о скидках и привилегиях, а также блоки с материалами «Harvard Business Review Россия», приложения «Как потратить» и партнерских проектов «Ведомости&».

«Ведомости» ввели платную подписку в 2011 г. К 2016 г. число подписчиков онлайн-версии газеты достигло 20 тыс. человек. Более свежих цифр найти не удалось. На начало 2020 г. стоимость годовой подписки составляет 7080 руб., со скидкой — 4980 руб. На месяц можно подписаться за 590 руб.

Об отмене рекомендательных блоков для годовых подписчиков издание предупредило еще летом 2019 г., рассказал AdIndex Павел Власов-Мрдуляш, исполнительный директор холдинга «Е-генератор», в который входит обменная сеть СМИ2. Ее партнерские блоки установлены на сайте «Ведомостей».

«Как подписчик и медиаменеджер, я поддерживаю это решение. На посещаемости это существенно не скажется, поскольку, по моей оценке, большая часть трафика сайта "Ведомостей" обеспечивается не подписчиками, а пользователями, перешедшими из агрегаторов, рекомендательных систем, поисковиков, социальных сетей», — объяснил исполнительный глава «Е-генератор».

Решение с отключением рекламы стало менее очевидным, но интересным решением. по мнению топ-менеджера: