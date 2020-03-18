«Ведомости» сообщили о смене владельцев

Предприниматель Демьян Кудрявцев вместе со своими партнерами Владимиром Вороновым и Мартином Помпадуром предварительно договорились о продаже полного пакета акций АО «БНМ», которое издает газету «Ведомости» и журнал Harvard Business Review. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на Демьяна Кудрявцева и Владимира Воронова.

«Демьян Кудрявцев, Владимир Воронов, Мартин Помпадур предварительно договорились о продаже 100% акций АО «БНМ», которое издает газету "Ведомости" и журнал Harvard Business Review», — пишет издание.

Покупателем акций АО «БНМ» стали издатель Константин Зятьков и управляющий директор Arbat Capital Алексей Голубович.

«Мы покупаем этот актив на паритетных началах», — сказал «Ведомостям» Зятьков. При этом Алексей Голубович отметил, что стороны согласовали базовый набор условий возможной сделки, но финального решения о покупке «Ведомостей» нет.

Детали сделки не раскрываются. Отмечается, что она должна состояться в течение одного-двух месяцев. Однако уже с 18 марта активы компании начнут переходить под управление новых собственников.

В начале февраля текущего года Демьян Кудрявцев сообщил о смене владельца «Ведомостей»