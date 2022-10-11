«Ведомости» возобновили выпуск печатной версии газеты

Санкт-Петербургская редакция делового издания «Ведомости» возобновила выпуск печатной версии газеты. Первый номер после технического перерыва вышел 7 октября.

Теперь газета будет выходить один раз в неделю по пятницам в черно-белом варианте.

Как отметил издатель газеты «Ведомости» в Санкт-Петербурге Александр Щелканов, команда «Ведомостей» в Петербурге продолжит развивать и другие региональные проекты. В октябре и декабре выйдут в печать новые выпуски глянцевого журнала «Как потратить», который рассказывает об истории и развитии местных брендов. Вместе с федеральной командой планируется и перезапуск «Конференции», который «позволит привлечь к диалогу как региональный, так и федеральный бизнес».