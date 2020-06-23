«Ведомости» возобновляют выпуск печатной версии

Газета «Ведомости» с 23 июня возобновляет выпуск печатной версии после перерыва на фоне распространения коронавируса, отмечается в сообщении владельца газеты, компании «Саппорт».

«Мы двигаемся запланированным курсом. С завтрашнего дня мы возобновляем бумажный выпуск газеты», — приводятся в сообщении слова владельца компании, бизнесмена Ивана Еремина.

Бизнесмен также подтвердил, что в ближайшее время генеральным директором издателя «Ведомостей» будет назначен гендиректор принадлежащей Еремину компании «Саппорт» Михаил Нелюбин. Ранее Нелюбин занимал должность гендиректора медиагруппы «Эксперт», отмечается в сообщении.

По словам Еремина, решение о расторжении контракта с Прозоровым было принято после ряда консультаций с ним. «У нас разный взгляд на развитие издательства как бизнеса, мы расходимся в оценке перспектив развития "Ведомостей" как экономически успешного СМИ. Поэтому я принял решение расстаться с Глебом», — отмечается в сообщении.