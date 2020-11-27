«Ведомости» запускают новое спортивное СМИ

«Ведомости» запускают собственное спортивное СМИ, рассказал генеральный директор «Бизнес Ньюс Медиа» (издатель «Ведомостей») Михаил Нелюбин. По его словам, оно будет представлено в интернете по адресу vedomostisport.ru и в виде еженедельной печатной версии, которая с 27 ноября будет распространяться вместе с газетой.

Главным редактором издания назначен Владимир Гендлин, который с 1993 по 2016 гг. работал в издательском доме «Коммерсантъ», а в 2016-2017 гг. был автором журнала РБК. Кроме того, с 2006 года он комментирует боксерские поединки на телеканалах.

«Ведомости-Cпорт» зарегистрированы как отдельное СМИ, что позволит привлечь рекламу букмекеров, уточнил Нелюбин. Согласно ст. 27 закона «О рекламе», рекламу букмекерских компаний можно размещать в печатных изданиях, специализирующихся на материалах и сообщениях физкультурно-спортивного характера.

Новый проект «Ведомостей» отличается от большинства СМИ о спорте тем, что в центре внимания издания бизнес-составляющая спорта, говорит Нелюбин. «В спортивных медиа сегодня нет экспертизы спорта как индустрии, никто не смотрит на спорт под этим углом зрения, – рассказал он. – Много журналистов, комментирующих соревнования, но при этом не являющихся спортивными аналитиками. Но помимо результатов соревнований в спорте много интересных историй – крупные контракты, сделки, трансферы».