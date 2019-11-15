«Ведомости.Ланч»: Демьян Кудрявцев запускает доставку еды

Владелец газеты «Ведомости» Демьян Кудрявцев запускает доставку еды «Ведомости.Ланч» вместе с платформой Bright Kitchen. Это будет доставка еды домой или в офис, а свежую газету привезут в подарок за заказ. Об этом Кудрявцев сообщил в Facebook.

Целевая аудитория нового проекта — это топ-менеджеры и бизнесмены, читающие «Ведомости». Кудрявцев выразил надежду, что «будут и те, кто просто увидит новый продукт в агрегаторах доставки еды, полюбопытствует и решит попробовать».

Платформа Bright Kitchen создает для сервисов концепцию, в основе которой — известная личность, которая приводит свою аудиторию. Первым проектом площадки стал «Варламов.Есть» — доставка поке (гавайское блюдо с рисом и рыбой), которая ассоциировалась с личным брендом Ильи Варламова.

Демьян Кудрявцев: