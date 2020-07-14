Ведущего «Эха Москвы» Плющева оштрафовали на 10 тысяч рублей за пикет в поддержку журналиста Азара

Тверской районный суд Москвы оштрафовал ведущего радиостанции «Эхо Москвы» Александра Плющева на 10 тысяч рублей за одиночный пикет в поддержку журналиста «Новой газеты» и муниципального депутата Ильи Азара. Об этом сообщает адвокат «Апологии протеста» Федор Сирош, представлявший интересы Плющева.

Плющева признали виновным в нарушении правил пикета (часть 5 статьи 20.2 КоАП). 28 июля должно состояться заседание по аналогичной статье у другой ведущей радио Татьяны Фельгенгауэр.

В конце мая журналисты нескольких изданий вышли к зданию главного управления МВД по Москве на одиночные пикеты после ареста Азара, которого отправили в спецприемник за пикет в поддержку основателя проекта «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова. «ОВД-Инфо» сообщало, что в Москве задержали 32 человека.

На нескольких журналистов составили протоколы по статье 20.2 КоАП и по статье 3.18.1 КоАП Москвы (нарушение «режима самоизоляции»).