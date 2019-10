Ведущие австралийские СМИ вышли с закрашенным на первых полосах текстом

Ведущие австралийские газеты 21 октября выпустили свежий номер с закрашенным черным цветом текстом на передовицах в рамках информационной кампании «Твое право знать».

Организаторы акции — коалиция ведущих медиаорганизаций и отраслевых групп Австралии (Australia"s Right to Know — ARTK) — таким образом надеются привлечь внимание общества к проблеме свободы слова в стране:

Австралийцы сегодня утром обнаружили, что первые полосы газет по всей стране сильно отредактированы — это мрачное предупреждение о будущем, в котором законы подрывают свободу СМИ, чтобы правительства могли скрывать информацию от общественности. Мы хотим, чтобы наше общество осознало растущую угрозу своему основополагающем праву - знать информацию, которая влияет на его жизнь. Работая более 10 лет в австралийской медиаиндустрии, мы впервые собрались вместе для того, чтобы реализовать кампанию по информированию общественности <…> и подтолкнуть федеральное правительство к снятию завесы секретности.

Масштабная акция за свободу слова, в которой приняли участие 20 национальных газет и 17 медиаорганизаций, стала ответом на ряд федеральных законов, принятых австралийским парламентов в последние годы. За последние 20 лет правительство страны приняло около 60 законов, которые так или иначе связаны с наказанием за разглашение информации в медиа и шпионаж. 22 из них приняты за период с 2017 года. Сейчас правительство рассматривает закон об осведомителях и журналистских источниках.

СМИ требуют наделить медиаорганизации правом оспорить полицейские ордеры в отношении средств массовой информации и их сотрудников, освободить журналистов от ответственности за нарушение законов о безопасности, допущенное в ходе профессиональной деятельности, защитить информаторов и пересмотреть параметры секретности для различных государственных документов.