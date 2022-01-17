Ведущие медиа- и IT-компании потратят на контент $140 млрд

Расходы на контент девяти ведущих медиа-и технологических компаний достигнут $140,5 млрд в 2022 г., что примерно на 10% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в исследовании Wells Fargo. По прогнозам аналитиков, к 2025 г. показатель расходов на контент вырастет примерно до $172 млрд.

Одной из крупнейших компаний, участвующих в исследовании, является Disney. Холдинг, по данным исследователей, к концу текущего года потратит на контент больше остальных — $33 млрд. В прошлом году его траты составили $25 млрд.

Apple, будучи одним из крупнейших производителей гаджетов, в 2022 г. удвоит объем выпуска контента и потратит $8,1 млрд, считают исследователи. При этом по объему расходов компания в списке — седьмая.

Warner Bros. Discovery по прогнозам увеличит расходы на контент на 8,2% в 2022 г. — до $22,4 млрд. Netflix потратит на эти же цели $19 млрд, то есть на 13% больше, чем в 2021 г. Американский медиаконгломерат VaicomCBS может вложить на реализацию тех же целей $3,8 млрд, что на 25% больше, чем в прошлом году.