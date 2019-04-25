Алексей Егоров расскажет о трендах научно-популярной журналистики 27 апреля

27 апреля в рамках проекта «TVоя Москва» телеканал «Наука» представит фильм «Несовершенная случайность». Перед показом ведущий и автор канала «Наука» Алексей Егоров выступит с мастер-классом «Современные тренды научно-популярной журналистики». Мероприятие пройдет в Центре документального кино, вход свободный по предварительной регистрации.

Посетители мастер-класса узнают, в чем разница между научно-популярным контентом в телевизоре и на YouTube: особенности подачи материала, целевая аудитория, хронометраж, видеоряд. Кто такие популяризаторы науки и как ими становятся? Также Алексей расскажет об основных принципах работы над сценарием научно-популярного фильма или ролика. Сколько в действительности нужно знаний, чтобы написать сценарии фильмов про теорию вероятностей, социальную психологию или зарождение жизни на Земле?

Алексей Егоров:

Подобные выступления часто начинают словами вроде «сейчас не лучшее время, чтобы учиться на журналиста» или «у современной аудитории нет запроса на качественный медиаконтент». Как мне кажется, это правдиво лишь отчасти. Во-первых, профессионалы востребованы всегда, а во-вторых, если вам действительно нравится профессия, вы всегда найдете возможность делать свою работу хорошо. В жанре научпоп критерий один — чтобы было интересно. А интересным можно сделать даже самые, казалось бы, скучные и сложные для простого челове? ?а вещи. Об этом и будет наш разговор.

Подробности

Дата: 27 апреля 2019 года

Время: с 13:00 до 14:00

Место: Центр документального кино, Зубовский бульв., 2

Вход свободный, обязательная регистрация на сайте

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