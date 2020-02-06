Ведущий Павел Лобков вернулся на телеканал «Дождь»

Расставание Павла Лобкова с «Дождем» оказалось недолгим, журналист продолжит вести ежедневные новостные программы на телеканале, возможны и другие проекты.

Главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко сообщил, что Павел вернулся и провел во вторник круглый стол, посвященный коронавирусу. Пока он будет вести новости и спецэфиры.

В настоящее время на телеканале обсуждают формат, с которым будет работать ЛобковТаким образом, пока остается не ясным, возобновится ли проект «Бремя новостей», который в последнее время вел Лобков.

В середине сентября 2019 года стало известно, что телеведущий покидает «Дождь», на котором проработал более семи лет. Тогда сообщалось, что программа «Бремени новостей» закрыта, а ее команда будет работать над новым проектом. Свое расставание с «Дождем» Лобков объяснил тем, что новая работа станет возможностью вернуться к жанру репортажа.

Комментируя информацию о своем возвращении на «Дождь» Павел Лобков сообщил, что за время отсутствия подготовил цикл научно-популярных передач, которые в случае утверждения появятся на «Пятнице», но ему все же хочется работать в ежедневном формате. О том, что, кроме новостей и спецэфиров, он будет делать на «Дожде», Лобков рассказывать не стал, сославшись на свою суеверность.

Я сейчас сделал проект, закончили мы определенные темы, доделываю. Но поскольку эта доделка не требует моего ежедневного присутствия, а мне надо ежедневно работать, поэтому, собственно, я вернулся на «Дождь».

Он добавил, что будет сотрудничать с «Пятницей», если канал утвердит снятые им передачи:

Мы решили с Николаем Борисовичем Картозией перейти на какую-то проектную такую форму на «Пятнице». Ну, а постоянно я буду работать здесь.

На телеканале «Дождь» Лобков работает с февраля 2012 года. Являлся ведущим программ «Чай со слоном» (2013), «Кофе-брейк» (2013-2014), «Лобков» (2013-2015), «Ездим дома» в паре с писателем и журналистом Сашей Филипенко в 2015 году. В настоящее время является одним из ведущих итоговых новостей, программы «Hard Day's Night» и еженедельной программы «Бремя новостей».