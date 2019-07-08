Великобритания выделит более $22 млн на борьбу с фейковыми новостями

Великобритания потратит в течение трех лет около $22,5 млн на «противодействие дезинформации и фальсификации новостей в Восточной Европе и укрепление независимых СМИ на Западных Балканах», сообщается на сайте британского правительства.

Глава британского МИД Джереми Хант:

Поскольку лишь 10 процентов населения мира имеют доступ к свободным средствам массовой информации, поддельные новости и дезинформация продолжают подрывать и дестабилизировать обществ.

По словам Ханта, деньги будут выделены из Фонда по конфликтам, стабильности и безопасности (CSSF) с целью помочь журналистам по всему миру «усилить натиск против фейковых новостей».

Ранее глава ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что половина россиян не может отличить достоверные новости от фейков.

В России закон о запрете распространения в интернете фейковой информации вступил в силу 29 марта. Согласно нему, запрещается публиковать недостоверную общественно значимую информацию, распространяемую под видом правдивых сообщений, если она угрожает жизни, здоровью, имуществу граждан или подрывает общественный порядок или безопасность. Нарушение данного закона грозит штрафом от 30 тысяч до полутора миллионов рублей.

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