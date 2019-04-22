Венедиктов: Дмитрий Быков уже планирует вернуться к работе после реабилитации

Главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил, что получил от писателя Дмитрия Быкова сообщение с благодарностью и заверением, что при первой возможности он вернется к работе. Его он процитировал в своем канале в Telegram.

Дорогой Алексей Алексеевич, я вернусь при первой возможности. Полная реабилитация займет какое-то время. Но я всегда ваш и с вами. Благодарю вас за то, что вы ставите мою программу в повторах. Я скоро вернусь.

16 апреля Дмитрий Быков был доставлен в больницу Уфы с борта самолета в тяжелом состоянии и с нарушением сознания. Первоначально врачи подозревали у него острое нарушение мозгового кровообращения, однако инсульт подтвержден не был.

18 апреля самолет, транспортировавший из Уфы находящегося в медикаментозном сне писателя, прибыл в Москву. В субботу Алексей Венедиктов сообщил, что Быкова могут вывести из состояния «медицинского сна» в ближайшие два дня.