Венедиктов передал президенту Украины письмо от матери Вышинского

Теги: 
Кирилл Вышинский
Алексей Венедиктов
Июл 12, 2019

Главный редактор Эха Москвы Алексей Венедиктов передал президенту Украины письмо от матери арестованного Кирилла Вышинского. Венедиктов отметил, что сделал это по личной просьбе семьи Вышинского.

Венедиктову разрешили посетить арестованного в СИЗО. «Вышинский здоров и намерен отстаивать в суде свою невиновность. Он надеется, что процесс начнется 15 июля», — написал Венедиктов в своем телеграм-канале.

Главный редактор агентства «РИА Новости Украина» Кирилл Вышинский был задержан в мае прошлого года. Киев обвинил его в госзимене и проведении подрывной информационной деятельности. 

Источник: Эхо Москвы
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