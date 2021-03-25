Верховный суд Чечни отменяет треть решений суда, который оштрафовал URA.RU

Верховный суд Чеченской республики отменяет треть решений, которые принял Урус-Мартановский городской суд в отношении портала URA.RU.

Ранее суд поддержал ходатайство чеченского экс-прокурора Мурата Залзаева по иску о компенсации с портала URA.RU 15 миллионов рублей за новость об аварии с его участием. Как объяснил Залзаев, после публикации ему пришлось уволиться з прокуратуры.

Юрист Олег Мошкарев выразил мнение корреспонденту URА.RU о решении суда: «В этом случае и судья, и курирующий его коллега с вышестоящей инстанции демонстрируют, как минимум, профессиональную непригодность». Портал сообщает, что по данным за 2020 год, в республиканский суд было подано 88 апелляций на решения Урус-Мартановского городского суда, из которых 31 постановление по административным и гражданским делам было отменено. Это каждое третье решение суда, с которым были не согласны участники рассматриваемых дел.

Союз журналистов России также выразил несогласие с назначенной компенсацией. «Мы готовы подключиться: наш центр защиты прав журналистов сможет поучаствовать в защите издания, если такая помощь потребуется», — сказал управделами Союза журналистов России, глава секретариата Денис Токарский.