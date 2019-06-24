Верховный суд одобрил закрытие газеты «Новые колеса»

Верховный суд России оставил без изменения решение Калининградского облсуда о закрытии газеты «Новые колеса». Постановление было вынесено 20 июня, о чем сообщается на сайте ВС. Решение областного суда было принято еще в феврале 2019-го по иску Роскомнадзора. Поводом для иска стали два предупреждения, вынесенные незадолго до этого с разницей в несколько дней.

Ранее – еще в апреле 2018-го – перестала выходить бумажная версия издания. Это произошло после того, как типография отказалась печатать газету. Кроме того, в Калининграде ее перестали распространять в местных киосках. В редакции все это связывали с давлением силовиков на предпринимателей. В это время шло следствие и начинались суды по делу главного редактора газеты Игоря Рудникова. Он был обвинен в вымогательстве 50 тысяч долларов у главы СУ СК по Калининградской области Виктора Леденева.

Больше года тексты «Новых колес» публикуются на сайте, который не зарегистрирован как официальное СМИ. Главный редактор газеты Игорь Рудников сейчас думает о том, в какой форме возрождать издание, как продолжить заниматься журналистикой. Однако, как он объяснил порталу rugrad.eu, в ближайшие дни он не планирует предпринимать конкретных действий, так как считает нужным дождаться вступления в силу приговора ему самому.

Напомним, главный редактор «Новых колеса» Игорь Рудников только 17 июня вышел на свободу после приговора суда Московского района Петербурга. Суд признал его виновным в «самоуправстве», а не вымогательстве, при попытке потребовать у главы СУ СК по Калининградской области Виктора Леденева 50 тысяч долларов. И вместо 10 лет в колонии строго режима, как просил гособвинитель, приговорил Рудникова только к 550 часам обязательных работ, вместо которых было учтено время, проведенное в СИЗО с ноября 2017 года. Рудников был освобожден в зале суда.

Однако у стороны обвинения есть 10 дней на обжалование этого решения и велика вероятность, что они воспользуются этим правом.